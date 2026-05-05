El grupo de ‘A Otro Nivel’ tiene una despedida cargada de nostalgia y emociones

En un nuevo episodio de ‘A Otro Nivel’, la competencia avanza con una jornada marcada por decisiones determinantes para los grupos participantes. La dinámica establece que uno de los equipos es salvado por el público, mientras los otros deben enfrentar nuevamente al jurado para definir su permanencia en el programa.

La primera presentación corresponde a Ni Son de Marte ni de Venus, cuyos integrantes suben al escenario en medio de la presión por encontrarse en riesgo. Durante su interpretación se evidencian dificultades en afinación y coordinación. El líder del grupo manifiesta preocupación por su estado de salud, lo que impacta su desempeño y el del equipo. Además, asume responsabilidad por la situación en la que se encuentran y reconoce que no logran mostrar todo su potencial.



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Tras finalizar la presentación, el jurado analiza el proceso del grupo. Reconoce que existe evolución y compromiso con la música, pero señala que la propuesta carece de mayor exploración en armonías y creatividad vocal. También identifica momentos de desconcentración durante la ejecución, lo que influye en el resultado general.

Posteriormente, se anuncia que el público decide salvar a Four to Sing. Sin embargo, el jurado interviene para dejar clara su postura frente a esta decisión. Señala que, de depender únicamente de su criterio, el grupo no continuaría en la competencia debido a que su presentación no alcanza el nivel esperado. A pesar de esto, recalca que la decisión del público les da una nueva oportunidad, por lo que deben asumir el compromiso de mejorar en las siguientes etapas. Ante estas observaciones, las integrantes del grupo reaccionan con incomodidad por los comentarios recibidos.



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Con Four to Sing fuera de riesgo, la definición queda entre Cuatro en Línea y Ni Son de Marte ni de Venus, quienes deben presentarse nuevamente. Ambos grupos regresan al escenario con el objetivo de asegurar su permanencia. Tras las interpretaciones, el jurado delibera y comunica su decisión final.

El grupo eliminado es Ni Son de Marte ni de Venus. El jurado explica que la elección resulta compleja debido al nivel de la competencia, pero determina que Cuatro en Línea continúa en el programa. A este último grupo se le indica que debe fortalecer su trabajo conjunto y presentar propuestas más sólidas en lo grupal para enfrentar las siguientes fases.

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Antes de abandonar el escenario, el líder de Cuatro en Línea se dirige a los integrantes del grupo eliminado y se despide de ellos. De igual forma, uno de los jurados, Gian Marco, interviene para reconocer el trabajo de los participantes que salen de la competencia.

La jornada concluye con la salida de Ni Son de Marte ni de Venus y con la continuidad de los demás grupos, que se preparan para los próximos retos dentro del programa.

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No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

