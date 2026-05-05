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El grupo de ‘A Otro Nivel’ tiene una despedida cargada de nostalgia y emociones - CaracolTV

El público salvó a Four to Sing, pero el jurado advirtió que no estaba al nivel. Cuatro en Línea y Ni Son de Marte ni de Venus repitieron presentación y estos últimos fueron eliminados.

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El grupo de ‘A Otro Nivel’ tiene una despedida cargada de nostalgia y emociones

El público salvó a Four to Sing, pero el jurado advirtió que no estaba al nivel. Cuatro en Línea y Ni Son de Marte ni de Venus repitieron presentación y estos últimos fueron eliminados.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de may, 2026
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