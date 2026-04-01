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Que grupo de 'A Otro Nivel' queda eliminado - CaracolTV

Ni Gabo Ni Botero quedan fuera de la competencia luego de una presentación en la que no logran consolidar su propuesta, en medio de críticas y tensión en la noche de eliminación.

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El grupo eliminado de ‘A Otro Nivel’ tiene conflictos internos y recibe fuertes críticas

Ni Gabo Ni Botero quedan fuera de la competencia luego de una presentación en la que no logran consolidar su propuesta, en medio de críticas y tensión en la noche de eliminación.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de abr, 2026
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