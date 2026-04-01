El grupo eliminado de ‘A Otro Nivel’ tiene conflictos internos y recibe fuertes críticas

Ni Gabo Ni Botero enfrenta una noche decisiva en ‘A Otro Nivel’ tras quedar en riesgo junto a El Cuartetazo. Los resultados del voto del público en la calle ubican a Tropi Four en el primer lugar y a Gente que canta en el segundo, lo que les permite avanzar directamente en la competencia. Con este panorama, los dos grupos restantes deben presentarse nuevamente ante los jurados para disputar su permanencia.

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La jornada inicia con la presentación de Ni Gabo Ni Botero, que llega al escenario en medio de tensiones internas que se evidencian durante los ensayos previos. La líder del grupo manifiesta su preocupación por el desempeño de uno de sus compañeros, al considerar que no está dando el nivel esperado y que sus fallas pueden afectar el resultado colectivo. Esta situación genera incomodidad dentro del equipo y marca el ambiente antes de salir a escena.

A esta situación se suma el inconformismo de otra integrante, quien expresa que no se siente cómoda dentro del grupo y plantea la posibilidad de ser cambiada. En paralelo, uno de los integrantes, conocido como el Indio, atraviesa un momento emocional complejo al manifestar que extraña a su familia, lo que incide en su estado anímico durante la preparación.

Para la presentación de eliminación, la líder toma la decisión de escoger una puesta en escena en una plaza de mercado. El grupo interpreta su propuesta musical bajo este concepto, buscando conectar con el público y los jurados. Sin embargo, la ejecución presenta dificultades que son señaladas posteriormente en la evaluación.





Tras ambas presentaciones, los jurados deliberan y entregan sus comentarios. En el caso de Ni Gabo Ni Botero, indican que la propuesta carece de mayor desarrollo en la coreografía y que la puesta en escena no logra potenciar completamente el concepto elegido. También señalan que el Indio no destaca en esta presentación, lo que atribuyen en parte a una posible intención del grupo de protegerlo frente a críticas anteriores.

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Los jurados enfatizan la necesidad de asumir mayores riesgos en el escenario para sorprender al público y consolidar una identidad artística más clara. Además, mencionan que el grupo presenta debilidades en la construcción de los acordes y que no todos los integrantes logran aprovechar al máximo sus capacidades vocales dentro de la interpretación.

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Finalmente, tras evaluar el desempeño de ambos grupos en riesgo, los jurados toman la decisión de eliminar a Ni Gabo Ni Botero de la competencia. Con este resultado, el grupo se despide del programa en medio de un contexto marcado por tensiones internas y observaciones sobre su desempeño artístico en la noche definitiva.

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