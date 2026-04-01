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Lucho Díaz y su supuesto doble: vendedor de chuzos se hace viral en redes - CaracolTV

Un vendedor ambulante se vuelve tendencia por su parecido con Lucho Díaz; el video genera reacciones, memes y comentarios sobre la Selección Colombia tras los amistosos de marzo.

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¿Lucho Díaz tiene un doble? Video viral desata comparaciones en redes

Un vendedor ambulante se vuelve tendencia por su parecido con Lucho Díaz; el video genera reacciones, memes y comentarios sobre la Selección Colombia tras los amistosos de marzo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Luis Díaz tendría un doble en el comercio.jpg