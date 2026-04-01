¿Lucho Díaz tiene un doble? Video viral desata comparaciones en redes

Un video difundido en redes sociales muestra a un comerciante ambulante que vende chorizos y otros alimentos en la calle, y que llama la atención de los usuarios por su parecido físico con el futbolista Luis Díaz. Las imágenes se viralizan rápidamente y son compartidas en distintas plataformas digitales, donde los internautas comienzan a hacer comparaciones entre el vendedor y el jugador.

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Este es el video viral del doble de Lucho Diaz

El delantero, quien actualmente hace parte del Bayern Múnich, es reconocido por su trayectoria en el fútbol internacional y por su participación con la Selección Colombia. A partir de esto, los usuarios de redes identifican rasgos similares entre el comerciante y el deportista, lo que impulsa la difusión del contenido.



El video es apodado por algunos internautas como “Chuzos Díaz”, en referencia a la actividad comercial del protagonista del clip. A medida que crece su alcance, también surgen comentarios en tono humorístico que relacionan la escena con el desempeño reciente de la Selección Colombia en los partidos amistosos disputados durante el mes de marzo, en el contexto de la preparación hacia el Mundial de 2026.





Estos son algunos de los comentarios: "Después de botar el gol se fue a vender chuzos", "Se cansó de los compañeros que tiene en la Selección", "Lucho después de ver que con la Selección nada que ver", "Así va a quedar la Selección después del mundial", "Qué calidoso que mostró, qué vendedor 👌".

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Entre las reacciones, se observan mensajes que vinculan al supuesto parecido con situaciones de juego, mientras otros hacen referencia al entorno del equipo nacional. También aparecen comentarios que mencionan a Mane Díaz, padre del futbolista, en publicaciones que sugieren explicaciones sobre el parecido entre ambas personas, siempre dentro de un contexto de humor.

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De manera paralela, usuarios comienzan a compartir fotografías antiguas del jugador tomadas durante sus primeros años como profesional en Barranquilla, etapa en la que inició su carrera deportiva. Estas imágenes son utilizadas como punto de comparación para resaltar las similitudes físicas con el comerciante del video viral.

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El contenido también reactiva otros memes y publicaciones que han circulado previamente en redes sociales relacionados con el rendimiento de la Selección Colombia. En este sentido, el caso se suma a una serie de piezas virales en las que los usuarios emplean el humor para comentar situaciones deportivas recientes.

El video continúa circulando en distintas plataformas, acumulando visualizaciones, reacciones y comentarios. Mientras tanto, el comerciante es identificado por los usuarios como el “doble” de Lucho Díaz, consolidando su presencia en la conversación digital y ampliando el alcance del contenido que lo hizo visible.

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