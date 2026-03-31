El grupo en peligro de ‘A Otro Nivel’ tiene un enfrentamiento por un chiste fuera de lugar

Gente que canta se presenta en un nuevo show de 'A Otro Nivel' con Camil Costa como líder reciente. En esta etapa, el grupo busca consolidar una propuesta que integre distintos géneros musicales y que logre cohesión tanto en el escenario como fuera de él. La intención de unificar estilos se mantiene como eje central de su presentación.

Tras su actuación, el jurado entrega una evaluación enfocada en varios aspectos técnicos. Señalan la necesidad de mejorar las coreografías, así como ajustar detalles en las voces para evitar que la interpretación se perciba repetitiva. También indican que las voces femeninas requieren mayor desarrollo dentro de la canción, especialmente en la manera en que se integran al conjunto. Además, mencionan que el grupo no aprovecha completamente sus capacidades vocales al transitar entre diferentes géneros y técnicas.



En medio de estos comentarios, el cambio de liderazgo se mantiene sin modificaciones. Los jurados determinan que Camil Costa debe continuar como líder del grupo. Sin embargo, le indican que debe asumir una postura más exigente frente a sus compañeros, con el objetivo de corregir los errores señalados y evitar que el equipo continúe en riesgo de eliminación.

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Después de la retroalimentación, se evidencian tensiones internas entre los integrantes. Persisten desacuerdos relacionados con los resultados de las presentaciones y con la forma en que cada uno asume sus responsabilidades. Algunos miembros del grupo muestran resistencia a reconocer fallas individuales, lo que dificulta el proceso de ajuste colectivo.





Como resultado de la evaluación, Gente que canta queda en zona de peligro y debe trasladarse a los estudios Ditu para preparar su concierto en la calle. Esta decisión no genera sorpresa entre los integrantes, quienes consideran que era una consecuencia esperada tras los comentarios recibidos por parte del jurado.

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Durante la convivencia posterior, surge un nuevo conflicto dentro del grupo. Una de las integrantes, Maléh realiza un comentario en tono de broma, en el que atribuye parte de los resultados al género musical escogido para la presentación, el vallenato. La situación provoca una reacción inmediata de otra integrante, Windy, quien se siente aludida debido a su cercanía con ese género.

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El desacuerdo se intensifica cuando la integrante afectada interpreta el comentario como una forma de responsabilizarla por el desempeño del grupo. Esta percepción incrementa la tensión y profundiza las diferencias internas. El episodio se suma a los roces previos que han marcado la dinámica del equipo en las últimas presentaciones.

Con el grupo en riesgo y con conflictos sin resolver, Gente que Canta enfrenta una nueva etapa en la competencia, en la que deberá ajustar su propuesta artística y su convivencia interna antes de su próxima presentación.

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No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

