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Que grupo de ‘A Otro Nivel’ quedo en peligro: tiene un enfrentamiento por un chiste fuera de lugar - CaracolTV

Gente que canta queda en riesgo tras críticas por fallas vocales y de coreografía; aunque Camil Costa sigue como líder, tensiones internas crecen tras un comentario que genera molestia en el grupo.

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El grupo en peligro de ‘A Otro Nivel’ tiene un enfrentamiento por un chiste fuera de lugar

Gente que canta queda en riesgo tras críticas por fallas vocales y de coreografía; aunque Camil Costa sigue como líder, tensiones internas crecen tras un comentario que genera molestia en el grupo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 31 de mar, 2026
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