Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
BTS, en Colombia
'La Reina del Flow 3'
Viuda de Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Quién es el grupo de ‘A Otro Nivel’ en peligro: les faltó creatividad musical - CaracolTV

El Cuartetazo es el grupo que debe ir a los estudios Ditu para preparar un concierto en la calle para la noche de eliminación; los jurados esperan que con el cambio de liderazgo se vea un nuevo aire.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

Este en el grupo de ‘A Otro Nivel’ en peligro: les faltó creatividad musical

El Cuartetazo es el grupo que debe ir a los estudios Ditu para preparar un concierto en la calle para la noche de eliminación; los jurados esperan que con el cambio de liderazgo se vea un nuevo aire.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 27 de mar, 2026
Comparta en:
Texto del párrafo (83).jpg