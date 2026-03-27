Este en el grupo de ‘A Otro Nivel’ en peligro: les faltó creatividad musical

El grupo El Cuartetazo queda en peligro dentro de la competencia y debe trasladarse a los estudios de Ditu para cumplir con una jornada de 24 horas de preparación. Allí organizan un concierto en la calle que será presentado en la noche de eliminación, en un momento decisivo para su continuidad en el programa.

Antes de la presentación, los integrantes reflexionan sobre los cambios de liderazgo que se han dado entre los grupos. Consideran que no es adecuado que sus compañeros celebren este tipo de decisiones, ya que interpretan estas reacciones como actitudes individuales que afectan la dinámica colectiva. Desde su perspectiva, todos hacen parte de un mismo equipo y esperan que las respuestas frente a estos ajustes mantengan una línea de respeto y cohesión.



Durante los ensayos, el grupo insiste en la importancia de conservar la armonía que han construido. Buscan mantener un equilibrio en la interpretación y en la relación entre sus voces, mientras avanzan en la preparación de la presentación que definirá su permanencia.

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Dentro de esa dinámica, Laura, la única mujer del grupo, manifiesta incomodidad con su rol actual. Señala que no ha logrado destacarse como voz femenina dentro de la agrupación. A pesar de esto, acepta las decisiones tomadas por el líder en turno, quien le comunica que en una próxima presentación se considerará una canción que permita resaltar su participación.





Tras la presentación, los jurados entregan sus observaciones. Señalan que el grupo logra conectar con la canción elegida y destacan los contrastes entre las voces como un elemento presente en la puesta en escena. Sin embargo, también indican que deben mejorar la concentración durante la ejecución, así como trabajar en la organización de los tonos.

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Además, hacen énfasis en la necesidad de prestar atención a errores puntuales que, aunque pequeños, pueden influir directamente en el resultado final y poner en riesgo su continuidad dentro de la competencia.

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Frente al liderazgo, los jurados consideran que es un momento adecuado para realizar un cambio que permita renovar la dinámica del grupo. Como resultado de esta decisión, Andrey deja su rol como líder y Lesman Música asume la responsabilidad de dirigir al grupo.

Con este nuevo liderazgo, El Cuartetazo inicia la preparación del concierto que definirá su permanencia en el programa, en un escenario donde cada detalle resulta determinante para continuar en competencia.

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