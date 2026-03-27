Muere el actor surcoreano Lee Sang-bo, estrella de K-drama: fue hallado sin vida en su hogar

El actor surcoreano Lee Sang-bo fallece a los 45 años y su muerte es confirmada tras ser hallado sin vida en su residencia en la ciudad de Pyeongtaek. El hecho se registra el 26 de marzo alrededor de las 12:40 p. m., cuando familiares acuden al lugar y notifican a las autoridades al encontrarlo sin signos vitales.

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Según la información disponible, la policía inicia un proceso de investigación para establecer las causas exactas del fallecimiento. Hasta el momento, no se han entregado conclusiones oficiales sobre lo ocurrido, por lo que el caso permanece en revisión por parte de las autoridades del país.

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Lee Sang-bo es reconocido por su participación en producciones televisivas surcoreanas, entre ellas el drama "The Invisible Man", donde debutó; "Miss Montecristo", "Man Who Dies to Lives", donde consolida parte de su trayectoria en la industria del entretenimiento. Su trabajo en este tipo de formatos lo posiciona dentro del circuito de actores de k-dramas, género que mantiene una amplia audiencia tanto en Corea del Sur como a nivel internacional.

El fallecimiento del actor genera reacciones dentro del sector artístico, donde colegas y cercanos inician los actos funerarios tras el suceso. De acuerdo con reportes de medios locales, la agencia que lo representa solicita a la prensa y al público evitar la asistencia al lugar del funeral, con el fin de resguardar la privacidad de la familia en medio del proceso.

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Cabe resaltar que, este hecho ocurre años después de un episodio que marca su vida personal y profesional. En 2022, el actor enfrenta una situación que deriva en una investigación por presunto consumo de sustancias. El caso se origina luego de que un ciudadano reporta un comportamiento inusual en la vía pública. Posteriormente, las autoridades realizan pruebas toxicológicas cuyos resultados son negativos.

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Tras ese proceso, el actor confiesa que el comportamiento observado se relaciona con la combinación de un ansiolítico de uso habitual con alcohol, lo que genera efectos visibles en su conducta. A pesar de la aclaración oficial, el caso tuvo repercusiones en su entorno profesional y en la percepción pública sobre su imagen.

Luego de ese episodio, Lee Sang-bo retomó sus actividades dentro de la industria y continúa su carrera actoral. Con el paso del tiempo, logró reincorporarse a proyectos televisivos y mantener presencia en el medio, en medio de un proceso personal de reorganización tras lo ocurrido.

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El fallecimiento del actor se produce mientras su trayectoria continúa activa, y su caso permanece bajo investigación oficial mientras se esperan nuevos reportes que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.

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