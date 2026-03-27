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Quién era el actor surcoreano Lee Sang-bo estrella de Kdrama murió fue hallado sin vida en su hogar - CaracolTV

El actor surcoreano Lee Sang-bo fue hallado sin vida en su vivienda en Pyeongtaek. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento, mientras la industria del entretenimiento está de luto.

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Muere el actor surcoreano Lee Sang-bo, estrella de K-drama: fue hallado sin vida en su hogar

El actor surcoreano Lee Sang-bo fue hallado sin vida en su vivienda en Pyeongtaek. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento, mientras la industria del entretenimiento está de luto.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de mar, 2026
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