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Margarita Rosa de Francisco desmiente rumores sobre que no le gusta la música de Carlos Vives - CaracolTV

Margarita Rosa de Francisco desmiente versiones sobre su opinión de la música de Carlos Vives y reitera su admiración en una publicación que revive su historia compartida.

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Margarita Rosa de Francisco aclara rumores sobre su gusto por la música de Carlos Vives

Margarita Rosa de Francisco desmiente versiones sobre su opinión de la música de Carlos Vives y reitera su admiración en una publicación que revive su historia compartida.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Margarita confiesa que admira a Carlos Vives.jpg