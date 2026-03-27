Margarita Rosa de Francisco aclara rumores sobre su gusto por la música de Carlos Vives

Margarita Rosa de Francisco aclara versiones sobre su postura frente a la música de Carlos Vives, con quien sostuvo una relación hace más de tres décadas. La actriz y presentadora realiza una publicación en su cuenta de Instagram en la que comparte varias fotografías junto al cantante, acompañadas de un mensaje en el que desmiente los rumores.

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En el texto, la también escritora indica que es falso que no le haya gustado una reciente canción del artista. En su mensaje menciona que, dentro de la discografía del cantante, el álbum "La tierra del olvido" es uno de los que más disfruta, y añade que su música representa un motivo de orgullo para Colombia. Además, señala que mantiene una admiración constante por el trabajo del cantante.

La publicación genera una respuesta directa de Carlos Vives, quien comenta en el mismo espacio digital. En su intervención, el artista expresa que comparte la opinión sobre la música de Margarita Rosa y la invita a escuchar completo su más reciente trabajo discográfico, titulado “El último disco”.





Tras el intercambio, usuarios en redes sociales reaccionan con comentarios que hacen referencia tanto al mensaje como a la relación que ambos sostuvieron en el pasado. Entre las respuestas se destacan menciones al cariño, el respeto y la admiración que persisten entre los dos: "Que bella eres", "Cuando se ama, aunque ya no esten juntos, seguira el cariño y admiracion", "Tu gran amor", "Siempre tan educada y especial", "Ella tan directa y empatica".

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Por otra parte, “El último disco” es presentado por Carlos Vives como una propuesta que retoma elementos tradicionales en la producción musical. El proyecto busca recrear dinámicas de grabación en vivo, donde las canciones se construyen con la participación conjunta de músicos en estudio. Este proceso contrasta con métodos actuales de producción más inmediatos y digitales. El álbum también incorpora un componente emocional asociado a la nostalgia por formas anteriores de hacer música.

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Así fue la relación de Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives

Cabe recordar que, la relación entre Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives se remonta a la década de 1980, cuando ambos protagonizan la novela Gallito Ramírez. A partir de ese proyecto, su vínculo trasciende la pantalla y se convierte en una relación sentimental que culmina en matrimonio.

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La unión dura aproximadamente dos años. Posteriormente, el cantante explica que la separación ocurre en medio de procesos personales complejos que afectan la dinámica de la pareja. También reconoce que la relación deja un impacto emocional, debido a que fue un desamor. A pesar de ello, ambos mantienen una relación cordial con el paso del tiempo.

En la actualidad, Margarita Rosa de Francisco reside en Miami junto a su esposo Will Van Der Vlugt, con quien sostiene una relación de más de 15 años. Por su parte, Carlos Vives mantiene una relación con la modelo y exreina Claudia Elena Vásquez, mientras continúa desarrollando su carrera musical.

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