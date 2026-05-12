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Cómo será el reencuentro de Aida Victoria, eliminada de la Mansión VIP, con Emi - CaracolTV

Aida Victoria se pronunció en redes sociales tras su salida de La Mansión VIP, recordando que está próxima a regresar a Colombia y encontrarse con Emi, el hijo que tuvo con Juan Tejada (El Agropecuario).

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Aida Victoria se reencontrará con Emi, su bebé, luego de estar separados por casi un mes

La creadora de contenido digital reapareció formalmente en redes sociales y dio detalles sobre su paso por el famoso reality internacional en el que estuvo. Estas fueron sus primeras declaraciones.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de may, 2026
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Así fue la salida de Aida Victoria de La Mansión VIP: se reencontrará con su bebé, Emi.