Aida Victoria se reencontrará con Emi, su bebé, luego de estar separados por casi un mes

La creadora de contenido digital salió oficialmente de La Mansión VIP, producción internacional en la que compartió con figuras como La Blanquita y La Jesúu. Su participación en el programa estuvo marcada por diferentes momentos que generaron conversación en redes sociales, especialmente por la distancia con su hijo y algunas situaciones personales que ocurrieron durante la competencia.

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A mediados de abril, la influencer sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejaría el país para integrarse al reality. En ese momento, compartió imágenes de la despedida con su bebé, Emi, una situación que estuvo acompañada de llanto y mensajes sobre lo difícil que resultaba asumir la separación temporal.

Luego de permanecer cerca de un mes alejada de sus plataformas habituales, Aida Victoria reapareció en redes sociales con un mensaje en el que habló sobre el final de esta etapa y agradeció a su comunidad el apoyo recibido durante su permanencia en el programa. “Terminó una etapa que quedará para siempre en nuestros corazones. Gracias infinitas a cada persona que acompañó, apoyó, defendió, votó, comentó y estuvo presente durante este mes tan intenso en La Mansión VIP.”, escribió junto a un video en el que se aprecian sus mejores momentos dentro de la producción y cómo fue el recibimiento por parte de sus fanáticos.

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Además de ese mensaje, la creadora de contenido también utilizó sus historias de Instagram para referirse a varios temas relacionados con su paso por el reality. Entre ellos mencionó la polémica aventura con Agustín Fernández, compañero dentro de la producción con quien protagonizó distintos momentos comentados por los seguidores del programa. Asimismo, habló sobre las ganas que tiene de reencontrarse con su hijo después de varias semanas lejos de él.

Durante su estadía en el programa, la hija de la excongresista también celebró su cumpleaños el pasado 22 de abril. Aunque se encontraba fuera del país, Emi apareció en redes sociales para enviarle un mensaje especial. El menor se vistió como Russell, el personaje infantil de la película animada 'Up', hecho que llamó la atención de sus seguidores y generó múltiples reacciones en plataformas digitales.

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Tras finalizar su participación en el reality, los seguidores de la influencer están atentos al esperado reencuentro con su hijo, por lo que están atentos a cualquier actualización de la barranquillera en Internet.

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