Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En Vivo 'A Otro Nivel'
'Tormenta de Pasiones'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Aida Victoria recibe mensaje de su hijo durante su participación en mansión VIP - CaracolTV

La creadora de contenido conoce avances de su hijo en Colombia tras un mensaje enviado por su entorno cercano durante su participación en un programa internacional.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Aida Victoria recibe mensaje de su hijo durante su estadía en el exterior

La creadora de contenido conoce avances de su hijo en Colombia tras un mensaje enviado por su entorno cercano durante su participación en un programa internacional.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 17 de abr, 2026
Comparta en:
Aida Victoria tiene noticas de su hijo en el exterior.jpg