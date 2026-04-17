Aida Victoria recibe mensaje de su hijo durante su estadía en el exterior

Aida Victoria Merlano permanece en un reality show en el exterior luego de salir de Colombia días atrás para integrarse al formato televisivo. Su participación ha mantenido la atención de sus seguidores, quienes también han estado pendientes de la situación de su hijo, Emiliano, quien se queda en el país bajo el cuidado de personas cercanas a la influenciadora.

Mira también: Aida Victoria volvió a hablar de la fuga de su mamá y advirtió sobre cómo va su caso



Asi reaccionó Aida Victoria Merlano frente al mensaje de su hijo Emiliano

Desde que anunció su salida del país para asumir este nuevo proyecto, en redes sociales se han compartido actualizaciones relacionadas con el entorno de la empresaria y el bienestar del menor. Amigos cercanos han mostrado que acompañan el proceso tanto de la participante como del niño, con el objetivo de mantener informada a la audiencia que sigue el desarrollo del programa.



Durante la tarde del 17 de abril, a través de las plataformas digitales de Merlano, su círculo cercano publicó un mensaje dirigido a ella. Entre quienes participan en este acompañamiento se encuentra su amigo Diego Camacho, quien aparece en los contenidos difundidos.

En el material se incluye un mensaje atribuido a su hijo, en el que se le informa sobre el respaldo de su equipo y el estado actual en Colombia, además de comunicarle un avance importante en el crecimiento del menor: "Aquí todos te están apoyando mucho y te aman, todo está muy bien y por cierto ya camino solito, te amo"





Tiempo después, dentro del reality, la producción del programa comparte este mensaje con la participante. Al conocer el contenido, Merlano reacciona de manera emotiva al recibir noticias sobre su hijo y sobre lo que ocurre fuera del programa.

Publicidad

La escena muestra su respuesta ante la información recibida: "Ay, me tenían al borde de un colapso, yo ya estaba pensando qué estara pasando", en un momento que se desarrolla frente a las cámaras del formato.

Mira también: Blessd se lava las manos tras indirecta a Aida Victoria Merlano: "No quiero un StoryTime"

Publicidad

Tras la transmisión del mensaje, sus compañeros en el reality se acercan para acompañarla. El programa reúne a distintas figuras del entretenimiento internacional, entre quienes se encuentran Alfredo Adame, Niurka Marcos, Sol León, Naim Darrechi, Queen Buenrostro, Eli Esparza, Aldo Arturo, Katy Cardona y Carlos Alberto, quienes comparten con ella la experiencia dentro del espacio televisivo.

La difusión del momento también se replica en redes sociales, donde seguidores continúan atentos a las actualizaciones tanto de su desempeño en la competencia como de las novedades relacionadas con su entorno familiar en Colombia. El desarrollo de su participación sigue generando contenido en plataformas digitales, en paralelo a la emisión del reality en el que permanece.

Mira también: Aida Victoria se pronunció tras rumores de celar excesivamente a su ex con su propia hija

