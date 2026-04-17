Raúl Ocampo publica video con su nueva pareja y genera reacciones

Raúl Ocampo comparte en sus redes sociales un video junto a su nueva pareja, Laura Dicelis, y evidencia una nueva etapa en su vida sentimental. La publicación llama la atención de los usuarios, quienes reaccionan tanto al contenido del clip como a la identidad de la mujer que ahora lo acompaña.

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Raúl Ocampo publica video con su nueva pareja y recuerdan a Alejandra Villafañe

El video muestra a la pareja en distintos momentos de cercanía, donde aparecen abrazándose y besándose. El material está acompañado por un audio donde se escucha: "Un día encuentras a esa persona que tan solo verla te cambia el ánimo, te ilusiona su compañía, que abrazarla te recarga energía, donde te diviertes con cualquier cosa en cualquier lugar". Además, el actor incluye un mensaje adicional en la descripción del clip, en el que hace alusión a su felicidad actual.



La publicación no pasa desapercibida y se convierte en tema de conversación entre los seguidores del actor. Desde que se conoce que Ocampo retoma su vida amorosa, surge curiosidad por conocer a la persona con la que inicia esta nueva relación, especialmente después del fallecimiento de su anterior pareja, Alejandra Villafañe, ocurrido dos años atrás.





Con la aparición de este video, se confirma que Laura Dicelis es la mujer con la que el actor comparte actualmente. Aunque la relación se mantiene en un perfil bajo, este contenido se convierte en una de las primeras muestras públicas de afecto entre ambos.

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Las reacciones de los usuarios no tardan en aparecer. Algunos comentarios destacan el parecido físico entre Dicelis y Villafañe, lo que genera múltiples comparaciones dentro de la conversación digital: "Es impresión mía, pero tiene un aire a la ex ","Pensé que era un video viejo con Alejandra", "Es igualita a Alejandra 😳".

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Otros mensajes se enfocan en expresar apoyo hacia el actor, resaltando la importancia de continuar con su vida personal y afectiva: "Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda", "Aleja estaría muy feliz de verte ser feliz de nuevo", "Cumpliendo su promesa, permitiéndose amar de nuevo, ser feliz… Muchas felicidades."

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Entre las respuestas se observan opiniones que interpretan el momento como parte de un proceso de continuidad emocional, mientras que otros usuarios manifiestan sorpresa al pensar inicialmente que se trataba de un contenido antiguo. La interacción se mantiene activa con diversas perspectivas frente a la publicación.

Este episodio se suma a los pocos momentos en los que la pareja decide mostrarse públicamente. Hasta ahora, ambos optan por mantener su relación fuera del foco constante, limitando las apariciones conjuntas en redes sociales.

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Con este video, Raúl Ocampo deja registro de su situación actual y abre una ventana a su vida personal, lo que mantiene la atención de sus seguidores y genera conversación en el entorno digital.

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