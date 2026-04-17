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Raúl Ocampo publica video con su pareja y tiene un parecido a Alejandra Villafañe - CaracolTV

El actor publicó un clip junto a Laura Dicelis, donde expresa felicidad y marca una nueva etapa en su vida sentimental, lo que despierta comentarios entre los usuarios.

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Raúl Ocampo publica video con su nueva pareja y genera reacciones

El actor publicó un clip junto a Laura Dicelis, donde expresa felicidad y marca una nueva etapa en su vida sentimental, lo que despierta comentarios entre los usuarios.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Raúl Ocampo comparte video con su pareja.jpg