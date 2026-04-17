Carolina Miranda, actriz mexicana, anuncia su compromiso con cantante de Sin Ánimo de Lucro

La relación entre Carolina Miranda y Juan Felipe Samper inicia en 2023 luego de una cita a ciegas. Según lo que ambos han contado previamente en televisión, el primer contacto se da a través de redes sociales, donde comienzan a intercambiar mensajes.

Posteriormente, durante un viaje de la actriz a Colombia, Samper la invita a una cena que marca el inicio de su vínculo sentimental. Desde entonces, la pareja mantiene una relación que evoluciona de forma progresiva y que se consolida con el paso del tiempo.



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Así inició la relación de la actriz de Perfil Falso Carolina Miranda y Juan Felipe Sampes

Carolina anuncia su compromiso con el cantante y creador de contenido colombiano a través de sus redes sociales. La actriz compartió la noticia con un carrusel de imágenes en las que aparece junto a su pareja en distintos momentos, donde ambos posan sonrientes, abrazados y en un ambiente íntimo. En las fotografías también se aprecia el anillo de compromiso, elemento que confirma la nueva etapa en su relación.

La publicación va acompañada de un mensaje en el que Miranda describe el significado del vínculo que ha construido con Samper. En el texto, la actriz expone que su relación se ha basado en el equilibrio entre las diferencias y similitudes, así como en la convivencia entre momentos complejos y situaciones de alegría. Además, señala que la decisión de comprometerse surge de la seguridad que ha encontrado en la relación y de la intención de proyectar un futuro juntos.





En redes sociales, ambos han compartido algunos momentos de su vida en pareja, mostrando viajes, encuentros y actividades relacionadas con sus proyectos profesionales. Esta exposición ha permitido que sus seguidores sigan de cerca el desarrollo de su relación.

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Tras el anuncio del compromiso, amigos, colegas y seguidores reaccionan en la publicación con mensajes de apoyo y felicitaciones. Las interacciones reflejan el interés del público por la relación y el impacto de la noticia entre quienes siguen sus trayectorias.

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"ME MUEROOO TODA, SE MERECEN TODA LA FELICIDAD DEL MUNDO, los amo!!!!!!!!", "Mi más sincera enhorabuena, chic@s… De corazón, un fuerte abrazo y brindo por ustedes", "Noooooooooo lo puedo creeeee, qué emociónnnnnn", fueron algunos de los comentarios en apoyo.

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Cabe mencionar que, en el ámbito profesional, Carolina Miranda continúa desarrollando su carrera en la actuación, con presencia en producciones de alcance internacional. Uno de sus proyectos recientes es la serie “Perfil falso”, en la que participa como protagonista y que le ha permitido ampliar su reconocimiento fuera de México.

Por su parte, Juan Felipe Samper, de 40 años, desarrolla su carrera en la música y en la creación de contenido digital. En su trayectoria también ha incursionado en la actuación. Recientemente confirma su participación en la tercera temporada de “Perfil falso”, producción en la que coincide con Miranda.

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El anuncio del compromiso ocurre en un momento en el que ambos mantienen actividad en sus respectivas carreras, combinando sus proyectos profesionales con su vida personal.

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