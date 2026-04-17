Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Leyla
'Tormenta de Pasiones'
En Vivo 'A Otro Nivel'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Carolina Miranda, actriz de 'Perfil Falso', se casará con Juan Felipe Samper - CaracolTV

La actriz protagonista de la serie "Perfil falso" confirma en redes sociales su compromiso con Juan Felipe Samper, con quien mantiene una relación desde 2023.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Carolina Miranda, actriz mexicana, anuncia su compromiso con cantante de Sin Ánimo de Lucro

La actriz protagonista de la serie "Perfil falso" confirma en redes sociales su compromiso con Juan Felipe Samper, con quien mantiene una relación desde 2023.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 17 de abr, 2026
Comparta en:
Actriz de perfil salso anuncia boda con colombiano.jpg