Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
Mariana Gómez, embarazada
Convocatoria Selección Colombia
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Zendaya aclaró los rumores de las fotos de su supuesta boda con Tom Holland: "Han engañado a mucha gente" - CaracolTV

La actriz se refirió a las imágenes virales sobre una supuesta boda con Tom Holland y aclaró que fueron creadas con inteligencia artificial durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Zendaya aclaró los rumores de las fotos de su supuesta boda: "Han engañado a mucha gente"

La actriz se refirió a las imágenes virales sobre una supuesta boda con Tom Holland y aclaró que fueron creadas con inteligencia artificial durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de mar, 2026
Comparta en:
Zendaya aclara rumores de fotos de boda.jpg