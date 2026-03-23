Zendaya aclaró los rumores de las fotos de su supuesta boda: "Han engañado a mucha gente"

La actriz Zendaya se pronunció sobre las imágenes que circularon en redes sociales en las que se le veía en una supuesta boda con Tom Holland. Durante su participación en el programa "Jimmy Kimmel Live!", abordó por primera vez el tema que había generado conversación en plataformas digitales.

Mira también: ¡Se casan! Así le habría pedido matrimonio Tom Holland a Zendaya: este es el anillo



Las fotografías, que mostraban a ambos actores en una ceremonia, fueron identificadas como contenido generado mediante inteligencia artificial. La actriz explicó que dichas imágenes no correspondían a un evento real, y que su difusión llevó a que varias personas cercanas a ella las interpretaran como verídicas.

Publicidad

En medio de la entrevista, la intérprete no confirmó ni desmintió de forma directa los rumores sobre su vida personal, pero centró su intervención en el origen de las imágenes. Indicó que el uso de herramientas digitales había permitido la creación de escenas que no ocurrieron, lo que contribuyó a la confusión entre seguidores y conocidos.

Además, mantuvo una postura reservada respecto a su relación con Holland, evitando profundizar en detalles personales. Sin embargo, sí dejó claro que las fotografías que circularon en redes no correspondían a una boda real. También mencionó que la situación le generó incomodidad al notar que personas de su entorno creyeron en la autenticidad del contenido.

Publicidad

Durante el mismo espacio televisivo, la actriz mostró un supuesto video relacionado con la boda. En realidad, se trataba de una escena de su próxima película titulada "The Drama". En dicho material, se había editado el rostro de Holland sobre el de un personaje masculino que compartía escena con ella, cuando en la producción el papel correspondía a Robert Pattinson.

Mira también: Tom Holland anuncia que se aleja de las redes sociales, ¿cuál es el motivo?

Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto

Las especulaciones sobre un posible matrimonio no surgieron de manera aislada. A inicios de marzo, el estilista Law Roach había mencionado en un evento público que la actriz ya se habría casado. Estas declaraciones se produjeron durante una aparición en una alfombra, lo que contribuyó a aumentar el interés mediático en torno al tema.

A esto se sumaron varias apariciones recientes de Zendaya en eventos internacionales, donde fue vista usando un anillo que generó interpretaciones sobre un posible compromiso. Entre estos eventos se destacaron su presencia en la semana de la moda en París y en la ceremonia de los premios Oscar de 2026.

Publicidad

La combinación de estos elementos impulsó la circulación de rumores en redes sociales, que posteriormente se amplificaron con la difusión de imágenes creadas con inteligencia artificial. La actriz, al referirse públicamente al tema, se enfocó en aclarar el origen de las fotografías, sin ampliar información sobre su situación sentimental.

Mira también: Tom Holland contó si volverá a interpreta a 'Spiderman' en una cuarta película

