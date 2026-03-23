Se revelan videos del arresto de Justin Timberlake en 2024 en Los Hamptons

Se conocieron los videos del arresto de Justin Timberlake, ocurrido en junio de 2024 en el sector de Los Hamptons, donde el artista fue detenido por agentes de tránsito tras ser observado cometiendo una infracción mientras conducía.

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¿Hicieron un mal procedimiento al detener a Justin Timberlake en 2024?

De acuerdo con la información del procedimiento, el cantante manejaba un vehículo BMW cuando omitió una señal de pare y presentó una conducción irregular. Esta situación llevó a que una patrulla policial lo interceptara para realizar una verificación en vía pública. Durante el control, los agentes aplicaron una prueba física con el objetivo de determinar si el conductor se encontraba bajo efectos del alcohol.



Esa misma noche, Timberlake fue detenido por las autoridades. Posteriormente, al día siguiente, recuperó la libertad mientras avanzaba el proceso correspondiente. Semanas después del incidente, el artista manifestó que no había consumido alcohol al momento de los hechos.





El caso continuó su curso legal hasta que se resolvió con la declaración de culpabilidad por un delito menor. Como parte de la sanción, se le impuso el pago de una multa de 500 dólares y la realización de 25 horas de servicio comunitario. En paralelo, sus representantes señalaron que el procedimiento policial no se había desarrollado de manera adecuada.

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Tiempo después, el 2 de marzo de 2026, el equipo legal del cantante presentó una solicitud ante un juez con el objetivo de evitar la divulgación de los registros audiovisuales del arresto. En el documento, sus abogados argumentaron que la difusión del material podría generar afectaciones en su entorno personal y familiar.

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A pesar de esta petición, los videos fueron publicados y comenzaron a circular en redes sociales, donde captaron la atención de usuarios. El material, que en conjunto tuvo una duración aproximada de ocho horas, mostró distintos momentos del procedimiento, desde la detención inicial hasta la liberación del artista al día siguiente.

En las grabaciones se observó el desarrollo de las pruebas realizadas por los agentes, así como el comportamiento del cantante durante el proceso. En algunos fragmentos, se evidenció que presentaba dificultades para seguir instrucciones específicas, como mantener el equilibrio en una sola pierna o caminar en línea recta. También se registraron momentos en los que se dirigió a los oficiales durante el procedimiento.

El contenido difundido permitió establecer que no se presentaron irregularidades en la actuación de los agentes. Asimismo, se evidenció que tanto el artista como los funcionarios mantuvieron un trato respetuoso durante todo el desarrollo del operativo.

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