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Qué le pasó a la hija de Daddy Yankke Jesaaelys durante el proceso de su embarazo se conoció el sexo del bebé - CaracolTV

La influencer compartió en redes sociales varias experiencias de su embarazo, desde sueños que la despertaron con angustia hasta dudas al preparar la llegada de su primera bebé.

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Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, relató momentos inquietantes que vive durante su embarazo

La influencer compartió en redes sociales varias experiencias de su embarazo, desde sueños que la despertaron con angustia hasta dudas al preparar la llegada de su primera bebé.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Hija de Daddy Yankee vivió momento inquietante en su embarazo.jpg