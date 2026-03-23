Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, relató momentos inquietantes que vive durante su embarazo

Jesaaelys Ayala, hija del cantante Daddy Yankee, atravesó distintas experiencias durante su embarazo que decidió compartir a través de sus redes sociales. La creadora de contenido mantuvo informados a sus seguidores sobre el proceso que vivía mientras esperaba a su primera hija junto al fotógrafo y creador visual puertorriqueño Carlos Olmo.

A comienzos del mes de marzo, Jesaaelys utilizó su cuenta de Instagram para revelar el sexo del bebé. En esa publicación informó que se trataba de una niña, noticia que generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes siguieron atentos a las actualizaciones posteriores sobre su estado.



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Este fue el momento inquientante que vivió Jesaaelys, hija de Daddy Yankee

Con el paso de los días, continuó relatando diferentes situaciones relacionadas con su embarazo. Uno de los episodios más recientes estuvo vinculado a los sueños que experimentó desde que inició esta etapa. Según explicó en sus contenidos digitales, comenzó a tener sueños que describió como inusuales y perturbadores, lo que en varias ocasiones provocó que se despertara con angustia. En algunos casos, señaló que estas experiencias la llevaron a levantarse con lágrimas en los ojos.

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Tras compartir este aspecto, sus seguidores reaccionaron con comentarios diversos. Varias mujeres que habían atravesado embarazos anteriormente indicaron que habían vivido situaciones similares durante ese periodo, mientras que otros usuarios interpretaron el relato como una anécdota llamativa dentro de su proceso.

Además de estos episodios, Jesaaelys también dio a conocer otra situación relacionada con la preparación para la llegada de su hija. Explicó que enfrentó momentos de estrés al intentar adquirir artículos necesarios para el bebé. De acuerdo con su relato, al momento de comprar se encontró con una amplia variedad de productos, lo que le generó dudas sobre cuáles serían realmente útiles.

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Frente a esta inquietud, nuevamente sus seguidores participaron con recomendaciones. Algunos le sugirieron que no se preocupara por adquirir todos los elementos de inmediato y que avanzara en las compras de manera gradual. También le indicaron que no necesariamente todos los productos serían utilizados una vez naciera la bebé.

Estas publicaciones se dieron en medio de un contexto familiar marcado por la separación entre Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González. Tras ese proceso, el artista mantuvo un perfil bajo en el ámbito público, situación que también tuvo repercusiones en la relación con su hija.

Mientras tanto, Jesaaelys continuó compartiendo detalles de su vida cotidiana y del avance de su embarazo, consolidando su presencia en plataformas digitales donde documentó cada etapa previa al nacimiento de su hija.

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