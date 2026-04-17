A qué hora se presentarán Karol G y Morat en Coachella este 18 y 19 de abril

La intérprete de temas como ‘Cairo’, ‘Coleccionando heridas’ y ‘Oki doki’, y la banda de pop colombiana recordada por ‘La Correcta’, ‘Llamada perdida’ y ‘Cuando nadie ve’ se presentaron el pasado 11 y 12 de abril en Coachella, uno de los más importantes festivales del mundo. Su participación marcó un nuevo paso en sus respectivas trayectorias artísticas, al tiempo que evidenció la proyección global de los artistas colombianos.

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Tras estas primeras presentaciones, 'La Bichota' y la banda se preparan para la segunda fecha del festival, en la que volverán a subir al escenario frente a miles de asistentes. En consecuencia, este nuevo show representa una oportunidad adicional para reafirmar su conexión con el público y continuar con la agenda prevista dentro del evento. Asimismo, la expectativa se mantiene en torno a los ajustes de horario y detalles logísticos que acompañan esta segunda jornada.

A qué hora se presentan Karol G y Morat en Coachella 2026

En cuanto a los horarios, la paisa se presentará el domingo 19 de abril en California. Sin embargo, el horario fue corrido unos minutos, pues ahora el show está programado para las 10:10 p. m., lo que corresponde a las 12:10 a. m. del 20 de abril en Colombia. De igual forma, este ajuste implica una leve modificación frente a la programación inicial, aunque se mantiene dentro de la misma franja nocturna del festival.

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Morat, por otro lado, presentará su show el 18 de abril en el escenario Gobi a las 10:10 p. m., lo que sería a las 12:10 a. m. del 19 de abril en Colombia. Por consiguiente, ambos actos coinciden en una programación ajustada en minutos, pero alineada con la estructura general del evento.

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Además, la participación de Karol G en esta edición del festival incluyó un hito dentro de su carrera, al convertirse en la primera cantante latina en encabezar el festival. Durante su presentación en la primera fecha, interpretó temas como ‘Oki doki’, ‘Mamii’, ‘TQG’ y compartió el escenario con artistas como Mariah Angeliq, Becky G y Wisin, además de un grupo de mujeres mariachis. En ese sentido, su show formó parte de los momentos destacados de la jornada inicial.

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