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A qué hora se presentará Karol G y Morat en Coachella 2026: segunda fecha - CaracolTV

Karol G y Morat se presentaron los pasados 11 y 12 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos. Ahora se preparan para deslumbrar a los asistentes durante segundas fechas.

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A qué hora se presentarán Karol G y Morat en Coachella este 18 y 19 de abril

La cantante paisa y la famosa agrupación se presentaron los pasados 11 y 12 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos. Esto se sabe hasta el momento sobre las segundas fechas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Cambiaron los horarios de las presentaciones de Karol G y Morat en Coachella 2026.