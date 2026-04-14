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Morat envió mensaje a Karol G tras su histórico show en Coachella 2026 - CaracolTV

La banda colombiana reaccionó al logro de la cantante paisa luego de su participación como figura principal del festival, en una edición marcada por la presencia latina.

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Morat envió mensaje a Karol G tras su presentación en Coachella: "Es un orgullo"

La banda colombiana reaccionó al logro de la cantante paisa luego de su participación como figura principal del festival, en una edición marcada por la presencia latina.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Morat envia mensaje a Karol G tras Coachella.jpg