Morat envió mensaje a Karol G tras su presentación en Coachella: "Es un orgullo"

La edición 2026 del festival Coachella contó con una destacada participación de artistas latinoamericanos, entre ellos dos nombres colombianos que hicieron parte de la programación oficial. Morat y Karol G se presentaron con propuestas musicales distintas en escenarios del evento, en medio de una edición que tuvo al español como uno de los idiomas predominantes.

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Morat debutó en el escenario Gobi como parte de su gira internacional “Ya es mañana tour”. La agrupación llevó su repertorio de pop latino a este espacio del festival, en una presentación que también incluyó la participación de la artista mexicana Paulina Rubio como invitada especial. Este debut se dio en medio de su recorrido global, que los ha llevado a distintos países con su más reciente producción musical.

Por su parte, Karol G alcanzó un hito dentro del festival al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el escenario principal en la historia del evento. Su presentación hizo parte de la jornada central del festival, donde reunió a una audiencia masiva y consolidó su posición dentro de la industria musical internacional. Durante su show, la cantante incluyó elementos relacionados con la identidad latina, en una puesta en escena que formó parte de su repertorio habitual.

Este fue el mensaje de Morat para Karol G tras su presentación en Coachella

Tras la presentación, la banda compartió un mensaje en el que se refirió a la participación de la artista paisa en el evento. Destacó el papel de Karol G como representante de la música latina en el festival y resaltó su presencia como un hecho significativo para los artistas colombianos. La reacción se difundió luego de la presentación principal, en medio de la conversación generada por la participación latina en el evento.



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El paso de ambos artistas por el festival se produjo en el contexto de una edición que evidenció una mayor inclusión de propuestas en español dentro de la programación. La presencia de artistas colombianos en distintos escenarios fue parte de esta tendencia, que se reflejó en la variedad de géneros y estilos musicales presentados durante el evento.

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El festival continua con su programación en los días siguientes, con nuevas fechas previstas para el 18 y 19 de abril. Para estas jornadas, se espera que tanto Morat como Karol G regresen a sus respectivos escenarios con presentaciones adicionales, en el marco de la estructura habitual del evento, que repite su cartel en dos fines de semana consecutivos.

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