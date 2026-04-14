Cuánto costó la ropa que usó Karol G en Coachella 2026: valor en pesos colombianos

La cantante paisa hizo historia el pasado 12 de abril al convertirse en la primera mujer latinoamericana en ser artista principal en Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo. Aunque la mayor parte de la atención se centró en las palabras que ofreció a la comunidad latina y la interacción que tuvo con algunos artistas invitados, recientemente se conocieron detalles sobre los atuendos que lució en la jornada.

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Cuánto costó la ropa que usó Karol G en Coachella 2026

La intérprete de temas como 'Cairo', 'Gatúbela', 'Si antes te hubiera conocido' y 'Mi cama' tuvo alrededor de cinco cambios de vestuario en su presentación, llevando looks que representaban la cultura colombiana y también el estilo característico de la música urbana latinoamericana. En esta ocasión, optó por colores vivos, como el amarillo, azul y rojo de la bandera de Colombia y otros más novedosos como el plateado y el dorado.



A pesar de que no se tiene información exacta de todos los looks que presumió en la jornada, sí se han podido conocer los precios y las casas a los que pertenecen algunos de sus accesorios.





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En este sentido, se pudo determinar que las gafas son de Gentle Monster y tienen un valor de 265 dólares, que corresponden a 950 mil pesos colombianos. Una de las pulseras que se puso para este evento es Alexis Bittar y está avaluada en 495 dólares, es decir, un millón 700 mil pesos colombianos. En cuanto a los tenis que usó junto a su traje plateado, son unos Reebok de 159 dólares, que convertido a moneda colombiana son 570 mil pesos.

Finalmente, se sabe que las botas blancas que lució son las más costosas hasta el momento, pues son de la marca Courrèges y cuestan 1196 dólares, que equivales a 4 millones 300 mil pesos colombianos.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues se han mostrado orgullosos de la representación que hizo la paisa en el exterior: "Los estilos son simplemente wow 😍", "Todos los trajes, muy cuidadosamente y bellamente diseñados. ¡La hizo parecer como la mami latina que es! ¡Ella se veía SÚPER! 🔥", "😍😍El vestuario estuvo espectacular y el blanco le queda tan bien", son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios de Internet.