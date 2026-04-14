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Cuánto costó la ropa que usó Karol G en Coachella 2026 el 12 de abril - CaracolTV

Karol G se presentó el 12 de octubre en el Empire Polo Club de Indio, California. Aunque no se conocen los precios de todos los looks que lució en Coachella, ya se conocen los de algunos accesorios.

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Cuánto costó la ropa que usó Karol G en Coachella 2026: valor en pesos colombianos

'La Bichota' se presentó el pasado 12 de octubre en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos. Durante el evento realizó cinco cambios de vestuario. Esto se sabe sobre el valor de la ropa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Cuánto costaron los atuendos que usó Karol G en Coachella 2026.