Ella es la última esposa de Freddy Rincón: tuvo tres matrimonios

El exfutbolista colombiano Freddy Rincón falleció el 13 de abril de 2022 tras un accidente de tránsito. A lo largo de su vida personal se le conocieron tres relaciones formales, de las cuales nacieron sus cuatro hijos.

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Ellas fueron las esposas del futbolista Freddy Rincón

Su primera relación fue con Piedad Hernández, oriunda de Buenaventura. Con ella tuvo a su primer hijo, Freddy Steven Rincón. El primogénito siguió inicialmente el camino del fútbol, pero un accidente en uno de sus ojos interrumpió su proceso en el deporte, lo que le impidió continuar en ese ámbito profesional.



Posteriormente, Rincón sostuvo una relación con Adriana Lucumí. De esta unión nació su segundo hijo, Sebastián Rincón, quien se desempeña como futbolista profesional. Sebastián ha desarrollado su carrera en el exterior y ha estado vinculado a equipos en Argentina, donde ha continuado su proceso deportivo en el fútbol internacional. La relación entre Rincón y Lucumí no se mantuvo y con el tiempo tomaron caminos separados.

Años más tarde, el exjugador inició una relación con Priscila Silvestre, de nacionalidad brasileña. El vínculo entre ambos comenzó en 2013. Según se ha dado a conocer, el acercamiento ocurrió en un momento en el que Rincón atravesaba una situación relacionada con un accidente de tránsito. Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y formaron una familia.





Priscila es la madre de los dos hijos menores del exfutbolista. Se trata de un niño llamado Leonardo y una niña llamada María Clara. Ambos nacieron durante la relación que Rincón sostuvo con la mujer brasileña, quien es reconocida como su última esposa.

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Tras la separación de esta relación, no se hicieron públicas otras parejas formales del exjugador. A lo largo de sus vínculos sentimentales, las relaciones que sostuvo se mantuvieron en un perfil bajo en comparación con su carrera deportiva, la cual tuvo amplia visibilidad tanto en Colombia como en el exterior.

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En total, Freddy Rincón tuvo cuatro hijos con tres mujeres distintas. Dos de ellos han sido más visibles en el ámbito mediático, en particular Freddy Steven y Sebastián, debido a su cercanía con el fútbol y su presencia en escenarios públicos relacionados con el deporte.

La vida personal del exfutbolista ha sido objeto de interés tras su fallecimiento, especialmente por la información relacionada con su entorno familiar. Dentro de ese contexto, Priscila Silvestre ha sido identificada como su última esposa y como la madre de sus dos hijos menores, con quienes conformó su núcleo familiar más reciente.

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