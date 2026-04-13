Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
Martín Elías
En Vivo 'A Otro Nivel'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación

Cuánto vale la lujosa bañera que Sara Corrales compró para su bebé - CaracolTV

La actriz de 'Vecinos' compartió detalles de los objetos que ha preparado para la llegada de su hija, entre ellos una bañera multifuncional con diseño plegable.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuánto vale la lujosa bañera que Sara Corrales compró para su bebé

La actriz de 'Vecinos' compartió detalles de los objetos que ha preparado para la llegada de su hija, entre ellos una bañera multifuncional con diseño plegable.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 13 de abr, 2026
Comparta en:
Este es el precio de la bañera del bebé de Sara Corrales.jpg