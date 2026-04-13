Cuánto vale la lujosa bañera que Sara Corrales compró para su bebé

La actriz Sara Corrales ha mostrado en sus redes sociales parte del proceso de preparación para la llegada de su primera hija, Mila. A través de varios contenidos, la también empresaria ha compartido los elementos que ha adquirido para el cuidado de la bebé, incluyendo mobiliario, ropa y accesorios necesarios para los primeros meses.

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Este es el valor de la bañera de la bebé de Sara Corrales

Entre los objetos que presentó recientemente se encuentra la bañera que utilizará para el baño de su hija. Se trata de un producto plegable que integra varias funciones en un solo diseño. Según lo mostrado, la bañera tiene un valor de 769.900 pesos colombianos y cuenta con una estructura de soporte de cuatro puntos, lo que permite estabilidad durante su uso.



El elemento incluye un organizador incorporado, un cambiador y espacios de almacenamiento, lo que facilita tener a la mano distintos implementos necesarios durante el baño del bebé. Este tipo de diseño busca optimizar el espacio y agrupar en un solo lugar varios de los objetos que suelen utilizarse en esta rutina diaria.





Otro de los aspectos destacados del producto es su capacidad plegable, lo que permite guardarlo con facilidad cuando no está en uso. Esta característica también contribuye a que ocupe menos espacio en comparación con bañeras tradicionales, algo que resulta útil en habitaciones con dimensiones limitadas.

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La modelo mostró este objeto en un video en el que presentó la habitación de Mila, espacio que ya se encuentra organizado con los diferentes elementos necesarios para su llegada. En el recorrido se pudieron observar otros accesorios y detalles que hacen parte del entorno preparado para la bebé.

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La llegada de Mila está prevista para el mes de mayo, y desde hace varios meses Corrales ha compartido avances de esta etapa con sus seguidores. En sus publicaciones ha documentado tanto la adecuación del espacio como la elección de productos para el cuidado del bebé.

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Además, la actriz ha mencionado en diferentes momentos que este proceso ha sido significativo en su vida personal. La noticia de su embarazo fue compartida luego de un periodo en el que buscaba convertirse en madre, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

Actualmente, vive esta etapa junto a su esposo, Damián Pasquini, con quien ha mostrado parte del proceso previo al nacimiento. Ambos han participado en la organización del espacio y en la selección de los objetos necesarios para la llegada de la bebé.

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Con la fecha de parto cercana, la actriz continúa compartiendo contenidos relacionados con los preparativos finales, incluyendo los elementos que considera esenciales para los primeros cuidados de su hija.

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