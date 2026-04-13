Gran celebración del baby shower de Silvy Araújo: "Hay momentos que uno quisiera congelar"

Silvy Araújo mostró a través de sus redes sociales cómo fue el baby shower de su primera hija, en una celebración en la que estuvo acompañada por su familia, amigos y su esposo Felipe Pino. La creadora publicó varios videos y fotografías en los que dejó ver los detalles del evento, así como algunas de las actividades que se realizaron durante la reunión.

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Así fue la decoración del baby shower de Silvy Araújo

En uno de los clips compartidos, la influenciadora presentó la celebración como un momento especial en su proceso de embarazo y dejó ver que la organización estuvo a cargo de sus hermanas y otros miembros de su familia: "Bienvenidas al baby shower de mis sueños...Me sentí rodeada de tanto amor, para mí y para mi chiqui, que de verdad no lo puedo explicar".



En las imágenes se observó la ambientación del lugar, que estuvo marcada por tonos claros y rosados, además de elementos decorativos como flores, osos de peluche y prendas de bebé, lo que confirmó que está esperando una niña.

Durante la celebración, Silvy Araújo apareció con un vestido en tono rosado que combinaba con la temática del evento. También se destacó la presencia de una torta principal y una mesa de postres que, según se conoció, fueron preparados por su madre, Elizabeth Díaz, quien tiene experiencia en repostería.



En otra publicación, la creadora compartió un carrusel de fotografías en el que se le vio junto a los invitados y su pareja. En estas imágenes también se registraron algunas de las dinámicas realizadas durante el baby shower. Entre ellas, un juego en el que un participante debía intentar colocar un chupón en la boca de otra persona utilizando una caña, sin poder ver. Asimismo, se llevó a cabo una actividad en la que varios asistentes debían consumir compota en el menor tiempo posible.

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Las publicaciones generaron interacción entre sus seguidores, quienes reaccionaron con comentarios sobre la celebración y el momento que vive la creadora. Entre las interacciones, también llamó la atención el mensaje de su amiga Daniela Salazar: "Mi amiga está MÁS QUE LISTA😍😍 TE AMO.❤️ todo es un sueño!", quien no asistió al evento. Ante esto, Silvy respondió indicando que la extrañaba y le parecía horrible la distancia que tenían, lo que dio a entender que esta era la razón de su ausencia.

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Hasta el momento, la creadora no ha revelado el nombre de su hija y en sus redes sociales se refiere a ella como “Baby Hernández Araújo”. Sin embargo, se ha conocido que la fecha estimada de parto sería en el mes de mayo, por lo que se encuentra en la etapa final de su embarazo.

Las publicaciones del baby shower se suman a otros contenidos en los que Silvy Araújo ha documentado su proceso, compartiendo con sus seguidores diferentes momentos relacionados con esta nueva etapa personal.

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