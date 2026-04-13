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Silvy Araújo se convertirá en mamá y así fue la celebración del baby shower - CaracolTV

La creadora de contenido compartió detalles de la celebración organizada por su familia, en la que reveló momentos, decoración y dinámicas junto a sus invitados.

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Gran celebración del baby shower de Silvy Araújo: "Hay momentos que uno quisiera congelar"

La creadora de contenido compartió detalles de la celebración organizada por su familia, en la que reveló momentos, decoración y dinámicas junto a sus invitados.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Silvy Araújo celebración del baby shower.jpg