Cuánta plata ganan los astronautas de Artemis II que regresan HOY a la Tierra

En horas de la noche de este viernes 10 de abril, las personas que han seguido de cerca el viaje de Artemis II hacia la luna podrán ser testigos de un momento histórico al ver su amerizaje en el océano Pacífico. Esta, según palabras de la misma NASA, es la fase más violenta de toda la misión, pues irán a una velocidad de 40 mil kilómetros por hora y el aire experimentará un cambio intenso alrededor de la nave.

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Cuánto ganan los astronautas de la misión Artemis II de la NASA

Los astronauta son considerados empleados públicos y su salario depende de las disposiciones del sistema de clasificación federal, conocido como General Schedule (GS). En este sentido, La mayoría de astronautas activos se encuentran ubicados en las categorías GS-13 y GS-14. Además, son considerados como trabajadores que cuentan con trayectoria destacada dentro de las misiones y programas en los que participan.



De este modo, sus salarios oscilan entre los 90 mil y 150 mil dólares anuales, lo que en moneda colombiana corresponden a 327 millones de pesos hasta los 546 millones de pesos colombianos.

Es necesario mencionar que el sueldo puede variar según el lugar. El caso de Houston, Texas, donde se encuentra el centro de control de Artemis II, la tabla salarial indica que pueden recibir pagos que van desde los 122.000 hasta los 183.000 dólares al año, lo que equivale a 444 millones de pesos a más de 600 millones de pesos colombianos.



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Dónde ver el regreso de Artemis II a la Tierra En VIVO

Los interesados en conectarse con la transmisión en vivo del amerizaje de la cápsula Orión en el Océano Pacífico podrán acudir al canal de YouTube de Caracol Televisión, que se ha encargado de transmitir todo lo que ocurre al interior de la nave desde que Víctor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen emprendieron su misión el pasado 1 de abril.

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Durante la misión, los astronautas orbitaron la Luna, conocieron su cara oculta y rompieron el récord de convertirse en la tripulación que más lejos ha ido desde la Tierra. Con este proyecto se pretende sentar las bases para una próxima expedición en la que el humano vuelva a pisar el satélite natural.

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