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Cuánta plata ganan los astronautas de Artemis II en pesos colombianos - CaracolTV

Este 10 de abril, Víctor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen regresarán a la Tierra luego de un viaje por el espacio en el que conocieron el lado oscuro de la Luna.

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Cuánta plata ganan los astronautas de Artemis II que regresan HOY a la Tierra

Este 10 de abril, Víctor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen regresarán a la Tierra luego de un viaje por el espacio en el que conocieron el lado oscuro de la Luna.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Cuánta plata ganan los astronautas de la NASA que participaron en la misión Artemis II.