¿Cuántas nacionalidades tiene Ricardo Montaner? Una carrera construida en varios países

El cantante Ricardo Montaner nació bajo el nombre de Héctor Eduardo Reglero Montaner el 8 de septiembre de 1957 en Buenos Aires, Argentina. Aunque su origen fue argentino, su vínculo con este país se limitó a sus primeros años de vida, ya que a los siete años se trasladó junto a su familia a Venezuela, donde creció y desarrolló gran parte de su identidad personal y profesional.

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Estas son las diferentes nacionalidades de Ricardo Montaner

Su llegada a Maracaibo respondió a motivos familiares y marcó el inicio de una etapa determinante. En territorio venezolano se formó y dio sus primeros pasos en la música, consolidando posteriormente su carrera artística. Con el paso del tiempo, obtuvo la nacionalidad venezolana, país con el que estableció una conexión duradera y donde también construyó su vida familiar junto a su esposa Marlene Rodríguez, con quien mantiene una relación de más de tres décadas.



A lo largo de los años, su historia migratoria continuó ampliándose. En 2012 recibió la nacionalidad colombiana, otorgada durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Este reconocimiento se dio en el contexto de su participación como jurado en el programa 'La Voz Colombia', donde compartió pantalla con artistas como Carlos Vives, Fanny Lu y Andrés Cepeda.





La relación con Colombia también se fortaleció a nivel familiar. Su hija Evaluna Montaner consolidó un vínculo con el país tras su matrimonio con Camilo Echeverry, lo que amplió la conexión del entorno cercano del artista con esta nación.

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Posteriormente, el cantante sumó otra nacionalidad tras establecer residencia en Samaná, en República Dominicana, incorporando así un nuevo país a su historia personal. A esto se añadió su vida en Estados Unidos, donde se radicó en Miami cuando su carrera tomó mayor proyección internacional y donde, con el tiempo, obtuvo también la nacionalidad estadounidense.

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De esta manera, su identidad quedó conformada por múltiples nacionalidades: argentina por nacimiento, venezolana por formación, colombiana por reconocimiento, dominicana por residencia y estadounidense por su etapa más reciente.

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Con una trayectoria cercana a los 45 años, el artista desarrolló una carrera musical con presencia en distintos países de América Latina. Paralelamente, varios de sus hijos siguieron el camino artístico, entre ellos el dúo Mau y Ricky y Evaluna, quien también incursionó en la actuación y la música.

En medio de esta trayectoria, el cantante regresa a Colombia como parte de su gira “El Último Regreso”, con presentaciones programadas en el Movistar Arena en el mes de abril, marcando un nuevo encuentro con el público del país.

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