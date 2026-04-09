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¿Cuántas nacionalidades tiene Ricardo Montaner? Una carrera que recorre desde Argentina hasta Estados Unidos - CaracolTV

El cantante, con 68 años, ha desarrollado su vida en distintos países, acumulando nacionalidades que reflejan su recorrido personal, familiar y artístico a lo largo de su trayectoria en la música.

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¿Cuántas nacionalidades tiene Ricardo Montaner? Una carrera construida en varios países

El cantante, con 68 años, ha desarrollado su vida en distintos países, acumulando nacionalidades que reflejan su recorrido personal, familiar y artístico a lo largo de su trayectoria en la música.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 9 de abr, 2026
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RICARDO MONTANER Y SUS MULTIPLES NACIONALIDADES.jpg