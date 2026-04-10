Cambio en la programación este 10 de abril por partido Colombia VS. Venezuela femenino

Todo está listo para una nueva fecha de la Selección Colombia en la Liga de las Naciones Femenina de la Conmebol; esta vez se llevará a cabo en Cali, enfrentándose a Venezuela. Este certamen pretende otorgarle a dos equipos los pases directos para ir al Mundial de Fútbol 2027 que se realizará en Brasil. El evento deportivo será transmitido por Caracol Televisión; por lo que el canal ha ajustado su rejilla para darle un espacio a la jornada.

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Cambios en la programación por partido Colombia VS. Argentina este 10 de abril

En este sentido, la parrilla se mantendrá normal en la mañana, presentando programas como 'Día a Día', 'María la del Barrio' y la edición del mediodía de Noticias Caracol en su horario habitual. Sin embargo, sí hará algunos ajustes en la programación de la tarde y de la noche.



'Tormenta de Pasiones' será transmitido de 3:30 p. m. a 5:00 p. m., seguido de 'Leyla' de 5:00 p. m. a 6:00 p. m.; sin embargo, el cambio llegará a partir de la emisión de 'Hilos de vida', ya que cortarán una parte del capítulo, pues irá de 6:00 p. m. a 6:30 p. m., para dar paso a un avance de Noticias Caracol que durará media hora.

Posteriormente de 7:00 p. m. a 7:30 p. m. darán Noticias Caracol, seguido del encuentro deportivo más esperado del día.



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¿Hoy 10 de abril darán 'A Otro Nivel' en Caracol?

En esta ocasión, Caracol Televisión no emitirá 'A Otro Nivel', pues el partido Colombia VS. Venezuela irá desde las 7:30 p. m. hasta las 10:00 p. m.

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El otro cambio importante que hay que tener en cuenta es que no se emitirá 'La Reina del Flow', programa que se encuentra en un momento trascendental luego de que se diera a conocer el compromiso de Erick e Irma.

Finalmente, los fanáticos podrán conectarse con el capítulo de 'Vecinos' desde las 10:00 p. m. hasta las 11:30 p. m., disfrutando de esta forma de un episodio extendido en el que tendrán la posibilidad de conocer si Óscar decide tener algo más profundo con Jessica luego de haber dormido juntos.

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