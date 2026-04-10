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¿Darán 'A Otro Nivel' y 'Tormenta de Pasiones'? Cambios por Colombia VS. Venezuela

La Selección Colombia Femenina se enfrentará este 10 de abril a Venezuela en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Estos son los cambios que hará Caracol Televisión en su programación.

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Cambio en la programación este 10 de abril por partido Colombia VS. Venezuela femenino

Caracol Televisión anunció que se unirá este viernes a la fiesta del fútbol para poder acompañar a la Selección Colombia Femenina en un encuentro que se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Cambios en la parrilla de programación este 10 de abril por partido de Colombia VS. Venezuela en la Liga de las Naciones.