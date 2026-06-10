En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer llega a donde su expareja y con él está el tío Fernando, es por eso que aprovecha la situación y les dice a los dos que su muerte fue inventada en conjunto con los doctores del hospital.
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Soraya regresa a la vida de los De la Vega y dice que su muerte fue una farsa
La mujer llega a donde su expareja y con él está el tío Fernando, es por eso que aprovecha la situación y les dice a los dos que su muerte fue inventada en conjunto con los doctores del hospital.