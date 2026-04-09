La actriz Sara Corrales mostró la habitación preparado para la llegada de su hija Mila

La actriz Sara Corrales mostró en sus redes sociales la habitación que preparó para la llegada de su hija Mila. A través de una publicación, dejó ver el espacio que organizó junto a su esposo, Damián Pasquini, en el que incluyó varios elementos destinados al cuidado de la bebé.

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Así es el "rinconcito" que Sara Corrales tiene preparado para la llegada de su hija

En las imágenes se observó una cuna, una mecedora, una tina de baño y algunas prendas de ropa que formaban parte del entorno dispuesto para el nacimiento. La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que hizo referencia al proceso de preparación del lugar, señalando que organizar ese espacio coincidía con un momento personal relacionado con la espera de su hija.



También explicó que la habitación fue armada de manera gradual, con la intención de que cada objeto tuviera un sentido dentro del entorno que habían pensado para Mila. Además, incluyó una pregunta dirigida a sus seguidores sobre los primeros objetos o preparativos que les hicieron sentir la cercanía de la llegada de sus hijos: "Mientras ordeno su espacio, también siento que se va acomodando algo dentro de mí".





La actriz también se refirió a la proximidad del nacimiento, previsto para mayo. Días antes, por medio de historias en sus redes sociales, había contado que ya tenía listas las maletas para el hospital, anticipándose al momento del parto. En ese mismo contenido, mostro de nuevo las pañaleras para ella y también para su esposo.

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Asimismo, mostró la ropa que habían elegido para el momento en que la bebé recibiera el alta médica, la cual consistía en una jardinera blanca y un conjunto de saco y pantalón en tono rosado.

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Desde el anuncio de su embarazo, la actriz mantuvo una actividad constante en redes, donde compartió diferentes etapas del proceso. La noticia se dio a conocer en noviembre de 2025 y generó reacciones entre sus seguidores. Este embarazo representó un hecho relevante en su vida personal, debido a que, según había contado previamente, enfrentó dificultades para lograr la maternidad.

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En ese contexto, explicó que recurrió a un proceso de fecundación in vitro. También indicó que había preservado algunos óvulos y que el pronóstico inicial no era favorable, por lo que la confirmación del embarazo adquirió un significado especial para ella.

La pareja, que reside en México desde hace varios años, manifestó su intención de que el nacimiento de Mila ocurriera en ese país. La actriz llevaba cerca de 14 años radicada allí, a diferencia de Colombia y Argentina, países de origen de ambos padres. Durante este tiempo, había desarrollado su vida personal y profesional en territorio mexicano, donde también planeaba recibir a su primera hija.

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