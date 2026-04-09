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La actriz Sara Corrales mostró la habitación preparada para su hija Mila - CaracolTV

La actriz compartió en redes sociales detalles del cuarto de su bebé, donde dejó ver los elementos que ha organizado junto a su esposo ante la cercanía del nacimiento previsto para mayo.

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La actriz Sara Corrales mostró la habitación preparado para la llegada de su hija Mila

La actriz compartió en redes sociales detalles del cuarto de su bebé, donde dejó ver los elementos que ha organizado junto a su esposo ante la cercanía del nacimiento previsto para mayo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 9 de abr, 2026
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SARA CORRALES MOSTRÓ LA HABITACIÓN PREPARADA PARA SU BEBÉ.jpg