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'La Reina del Flow 3'

Por qué Carlos Torres sorprendió a Michell Orozco en ‘La Reina del Flow 3’

Carlos Torres, reconocido actor de 'La Reina del Flow' (de Caracol Televisión), dejó sorprendida a Michell Orozco, una de las actrices nuevas de la tercera temporada, y ella reveló por qué.

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Carlos Torres sorprendió a Michell Orozco en set de ‘La Reina del Flow 3’: “Muy crack”

La actriz que interpreta a Soraya Giraldo en la exitosa producción de Caracol Televisión habló de lo que significó para ella compartir escenas con intérpretes de tan alto nivel.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Carlos Torres sorprendió a Michell Orozco en set de ‘La Reina del Flow 3’: “Muy crack”