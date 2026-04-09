Carlos Torres sorprendió a Michell Orozco en set de ‘La Reina del Flow 3’: “Muy crack”

Michell Orozco fue una de las nuevas caras que apareció en la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’ y lo hizo con un personaje que combina malicia con comedia, lo que ha despertado odios y amores en el público, dijo ella misma en una entrevista con Caracoltv.com.

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La actriz, que se casó a los 22 años, se enamoró desde el primer momento de Soraya y por eso dio todo el ‘casting’ para quedarse con el personaje, pues era algo muy diferente a lo que ya había hecho y le permitió explorar distintos matices.

Además, Orozco tuvo la oportunidad de trabajar con dos “iconos” de la actuación de Colombia, como lo son Carlos Torres y Carolina Ramírez, a quienes, además, pudo conocer de manera personal.

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Por qué Carlos Torres sorprendió a Michell Orozco en ‘La Reina del Flow 3’

Lo que le llamó la atención a la joven actriz del barranquillero, y le causó admiración, fue que Carlos Torres tuvo escenas cargadas de muchas emociones, y aún así pudo transitar entre ellas con la

“Carlos me sorprendió mucho, la verdad, porque me parece que es un gran actor, o sea, el nivel de trabajo era demasiado y siempre tenía la energía a tope y, en estos días, yo viendo la serie decía: ‘Juepucha, Carlos de verdad…’ Muy crack. O sea, de verdad, tener esa energía todo el tiempo, la verdad, mis respestos”, declaró Orozco en este portal.

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Asimismo, la joven artista señaló que a Carolina Ramírez la vio actuar cuando ella era apenas una niña y, por lo mismo, fue toda una gran experiencia poder trabajar al lado de la artista caleña, que espera su primer bebé.

“Me parece que es una gran actriz. Enfrentarse uno como a semejantes figuras de este país, que de verdad son iconos… poder compartir con ellos y poder conocerlos como personas, poder reírse con ellos y parchar a almorzar me parece que ha sido de verdad muy bonito”, concluyó.