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Qué dijo el INPEC sobre el concierto de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí - CaracolTV

Pese a que le mánager del cantante de vallenato aseguró que habían cumplido con un contrato, el INPEC dio a conocer las medidas que tomará al respecto, pues aseguran que no estaba permitido.

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Nelson Velásquez no tenía autorización para cantar en cárcel de Itagüí, según el INPEC

Pese a que le mánager del cantante de vallenato aseguró que habían cumplido con un contrato, el INPEC dio a conocer las medidas que tomará al respecto, pues aseguran que no estaba permitido.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Concierto de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí, Antioquia, no estaba autorizado.