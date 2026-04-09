Nelson Velásquez no tenía autorización para cantar en cárcel de Itagüí, según el INPEC

Luego de que salieran a la luz denuncias relacionadas con la realización de un concierto del cantante Nelson Velásquez en el interior de la cárcel de Itagüí, Antioquia, se conoció una reacción inmediata por parte de las autoridades, ya que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) publicó un comunicado oficial en el que informó que no existía autorización para llevar a cabo dicho evento dentro del establecimiento.

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La entidad también expuso decisiones administrativas adoptadas tras conocerse la situación. Entre ellas, se encuentra el retiro del director del plantel, así como el inicio de una investigación disciplinaria contra siete funcionarios. Además, en el mismo pronunciamiento se reiteró que la actividad no contó con aval institucional.

“Esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”, se lee.

De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, el evento habría tenido lugar específicamente en el patio 1 de la cárcel. Asimismo, se indicó que durante su desarrollo se solicitó a los asistentes no tomar fotografías ni grabar videos, debido a la presunta presencia de alcohol.





Álex Eduardo Díaz, mánager del artista de vallenato, concedió una entrevista a El Tiempo en la que explicó que existía un contrato para la presentación; sin embargo, señaló que no realizaron verificaciones adicionales sobre quienes los contactaron.

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“No investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a hacer una actividad en la cárcel”, indicó.

Asimismo, agregó que, aunque el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no fue la entidad contratante, asumieron que el evento contaba con las condiciones necesarias para llevarse a cabo.

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Cuánto costó la presentación de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí, Antioquia

En cuanto a los detalles sobre la organización del evento, se conoció que miembros de la denominada Mesa de Paz Urbana habrían realizado una recolecta de dinero para financiar la presentación. Según la información disponible, el costo total del evento habría ascendido a 500 millones de pesos colombianos. De esa cifra, aproximadamente 100 millones habrían sido destinados al intérprete de canciones como ‘Volver’, ‘No queda nada’, ‘Ven a mí’ y ‘Te quiero más’.

Hasta el momento no se ha registrado un pronunciamiento público por parte de Nelson Velásquez en sus redes sociales respecto a lo sucedido.

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