Último post del actor de 'Juego de Tronos' que murió: tenía la esperanza de vivir un año

Hay conmoción entre los fanáticos de 'Juego de Tronos' debido a la muerte de Michael Patrick, el actor que hizo parte de la sexta temporada y que formó una sólida comunidad en redes sociales al hablar abiertamente de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad con la que fue diagnosticado el 1 de febrero de 2023. Un par de meses antes de su deceso, el hombre había contado en redes sociales qué se sabía de su estado de salud y la esperanzadora noticia que le había dado su médico de cabecera luego de hacerle una revisión.

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Última publicación de Michael Patrick, actor de 'Juego de Tronos', antes de morir

Patrick compartió una foto en la que se le veía sosteniendo a su ahijado mientras estaba en el hospital, pues le estaban realizando exámenes y explicándole cómo sería su vida en caso de aceptar practicarse una traqueostomía. Luego de pensarlo muy bien, Michael accedió a hacerse el procedimiento, argumentando que aún le quedaba mucho por vivir y que no deseaba pasar más tiempo recluido en una cama de hospital.



"Mi neurólogo nos dio la noticia de que probablemente me quede alrededor de 1 año (obviamente no puede decirlo definitivamente y todavía tenemos la esperanza de que el ensayo de drogas gane algo más de tiempo también). Así que no quiero arriesgar una cantidad significativa de ese tiempo estando en una cama de hospital", escribió.





Sin embargo, estaba lejos de imaginar que poco después ingresaría al Hospicio de Irlanda del Norte durante 10 días y que terminaría muriendo rodeado de sus seres queridos luego de luchar contra la enfermedad neurodegenerativa que afectó no solo su capacidad de hablar, caminar y comer, sino también de respirar en algunas ocasiones.

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En el mismo post, el actor de teatro y cine les agradeció a las personas que lo ayudaron con donaciones en GoFundMe para poder financiar el tratamiento médico. Ante su situación, muchos usuarios han reaccionado: "Todo el amor, hombre ¡Eres un verdadero titán!", "Eres un hombre inspirador ❤️", "Realmente no hay palabras. Como siempre, eres una inspiración Michael. Te mando todo mi amor ❤️", son algunos de los mensaje que le dejaron en aquella ocasión.

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En algunas ocasiones, el actor también se mostró orgulloso de su participación en la serie 'Juego de Tronos':

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