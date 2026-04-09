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Qué dijo el actor Michael Patrick, de 'Juego de Tronos', poco antes de morir - CaracolTV

Michael Patrick, recordado por su trabajo en 'Juego de Tronos', murió luego de batallar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Esta fue su última publicación en Instagram.

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Último post del actor de 'Juego de Tronos' que murió: tenía la esperanza de vivir un año

Michael Patrick apareció en su cuenta de Instagram el 6 de febrero para revelar una conversación que tuvo con el médico que llevaba su caso. Este fue el conmovedor mensaje que compartió.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Actor de 'Juego de Tronos' que murió, creyó que viviría un año más.