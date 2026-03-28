Murió Santiago Munévar, destacado actor de televisión y doblaje: esto se sabe

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Santiago Munévar, según confirmó la Asociación Colombiana de Actores a través de su cuenta oficial de Instagram. De acuerdo con la información difundida, el fallecimiento ocurrió el 27 de marzo, fecha que coincide con la conmemoración del Día Mundial del Teatro. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias del deceso.

Julio Hernán Correa, en su calidad de presidente de la organización, ofreció declaraciones a la Revista Vea. En dicha entrevista señaló que, aunque no existen precisiones sobre las causas de la muerte, el actor tenía 66 años al momento de su fallecimiento. Asimismo, desmintió versiones previas que habían circulado en 2025 en donde señalaban que había muerto. En ese sentido, indicó que el artista se mantuvo activo en sus actividades profesionales hasta hace poco tiempo.



"Hay voces inconfundibles. Bastaba escucharlo para saber que algo verdadero estaba ocurriendo. Santiago sabía reír, incluso en los momentos más difíciles. Un caballero. Hizo de la lectura en voz alta un propósito: volvía el texto una materia viva, que respiraba y se compartía en ese instante preciso", se lee en el post.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet, colegas y admiradores no se han hecho esperar: "😢Luz a su espíritu, gran ser humano 😢", "Paz en su tumba", "Gracias por tu talento. Descansa en paz 😢😢🕊️🤍🙏", "Buen viaje señor actor", "Se están yendo los mejores", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.



Quién era Santiago Munévar

Santiago Munévar nació el 16 de abril de 1959. A lo largo de su trayectoria profesional desarrolló una carrera en diversos campos del entretenimiento, incluyendo la radio, la televisión, el teatro, el cine y el doblaje. En consecuencia, su actividad abarcó múltiples formatos y plataformas dentro de la industria audiovisual.



Por otro lado, uno de los aspectos más reconocidos de su trabajo fue su participación como narrador en producciones de canales internacionales. En particular, se destacó por su labor en contenidos emitidos por National Geographic y Discovery Channel, donde su voz fue utilizada en distintos proyectos documentales.