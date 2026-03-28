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Murió Santiago Munévar, destacado actor de televisión y doblaje: esto se sabe - CaracolTV

La Asociación Colombiana de Actores fue la encargada de confirmar el deceso del destacado actor colombiano a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

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Murió Santiago Munévar, destacado actor de televisión y doblaje: esto se sabe

La Asociación Colombiana de Actores fue la encargada de confirmar el deceso del destacado actor colombiano a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Falleció el destacado actor Santiago Munévar.