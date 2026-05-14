Aida Victoria dijo que su ex le mandó al Bienestar Familiar tras irse de Colombia un mes

La creadora de contenido digital, quien recientemente estuvo en La Mansión VIP, realizó una transmisión en vivo en redes sociales donde se pronunció sobre la inesperada visita del Bienestar Familiar en su casa. Según informó, una nutricionista y una psicóloga le realizaron un interrogatorio en donde le preguntaron no solo por la alimentación de Emi, sino también por sus condiciones de vida, crianza y el acompañamiento que recibía por parte de ella y sus niñeros, Mari y Piojo.

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"'Es que nos reportaron que usted estuvo fuera del país un mes' y yo 'sí amor, andaba trabajando porque como yo mantengo a mi hijo, mi reina, me tocó trabajar', entonces voy sacando yo mi contrato. 'Sí, estuve por fuera un mes'", contó la barranquillera.

Aida Victoria recordó que le dijeron que Juan Tejada, el padre del menor, no sabía sobre las "circunstancias" en las que se encontraba el menor o con qué personas está; por lo que Mari aprovechó para mostrar las conversaciones con 'El Agropecuario' en donde se apreciaban también las videollamadas que habían realizado para ver al bebé. A esto se le suma que, según la versión de la colombiana, Tejada se encontró en tres ocasiones con el niño durante su ausencia: el 14 y 28 de abril, así como también el 5 de mayo.





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Luego de enterarse que la denuncia fue interpuesta el 5 de mayo, la hija de la excongresista recordó el momento de la visita que, para ella, fue el más épico, pues justo su niñera recibió una llamada del artista: "Vengo yo y agarro la videollamada, pum, marco yo porque tú sabes que yo lanzo la piedra y alzo la mano. Marcando por videollamada y él ahí como que... Quedó ahí tieso y yo, ¿cómo estás? Mira acá está el niño, dame un momento ahora te marco porque estoy atendiendo a la gente del Bienestar que me mandaste".

Tras la comunicación, la joven notificó que no tiene comunicación con su ex debido a que él tiene una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar y, además, una demanda por alimentos. Ante esto último, Merlano señaló que en el último mes, al igual que en diciembre, sí recibió la cuota, pero añadió que en lo que va de mayo no sabe nada sobre la cifra pactada.

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