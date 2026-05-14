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Aida Victoria contó que Juan Tejada le mandó al Bienestar Familiar - CaracolTV

Aida Victoria realizó un en vivo en Kick donde contó que Juan Tejada, su ex y el papá de Emi, le envió al Bienestar Familiar luego de que ella estuviese un mes en La Mansión VIP.

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Aida Victoria dijo que su ex le mandó al Bienestar Familiar tras irse de Colombia un mes

La influenciadora realizó una transmisión en vivo en Kick en donde se pronunció sobre la inesperada visita que recibió en su casa donde le preguntaban por las condiciones de vida de su hijo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de may, 2026
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Aida Victoria contó en vivo que Juan Tejada le envió al Bienestar Familiar tras salir de La Mansión VIP.