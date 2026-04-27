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Quién es Agustín Fernández, quien podría ser el nuevo novio de Aida Victoria - CaracolTV

La creadora de contenido digital Aida Victoria protagonizó escena nocturna en 'La mansión VIP' con el destacado actor e influenciador argentino, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales.

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Quién es Agustín Fernández, el argentino con el que captaron a Aida Victoria arrunchada

La creadora de contenido digital protagonizó escena nocturna en 'La mansión VIP' con el destacado actor e influenciador argentino, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Quién es Agustín Fernández, amigo de Aida Victoria Merlano.