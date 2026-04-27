Quién es Agustín Fernández, el argentino con el que captaron a Aida Victoria arrunchada

La influenciadora barranquillera ha dado de qué hablar en las plataformas digitales desde que ingresó al programa 'La Mansión VIP' no solo por los desacuerdos que ha tenido con colegas del medio como La Blanquita y La Jesuu, sino también por el acercamiento que ha protagonizado con Agustín Fernández. De acuerdo con los fanáticos de la producción, la creadora de contenido digital podría estar interesada en su compañero y, al parecer, él también estaría mostrando que el sentimiento es recíproco.

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Quién es Agustín Fernández, el hombre con el que relacionan a Aida Victoria

Es un destacado modelo, conductor de televisión y creador de contenido digital nacido en Argentina, pero con gran influencia en México, país al que se fue a vivir cuando tan solo tenía 12 años. Además de crear contenido para redes sociales, ha ganado protagonismo en la industria del entretenimiento debido a su activa participación en los realities, más específicamente en nueve formatos, entre los que se destacan 'Enamorándonos' de TV Azteca y 'La Mansión VIP'.



En las plataformas digitales también es famoso por sostener una amistad muy cercana a Wendy Guevara, un influenciadora trans de comedia con un gran comunidad en Internet.



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En el programa que actualmente está al aire conoció a la colombiana. Su amistad ha ido cultivándose hasta el punto de compartir diferentes momentos de ocio dentro de la casa, entre ellos los espacios para dormir. Recientemente, generaron rumores de una posible relación al acostarse en la misma cama y demostrar que tienen química.

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"Mira qué bien la está pasando", "Aida es una mujer a la que no le da pena tomar la iniciativa", "Tranquila que ella se enamora en una semana y en dos se desamora 😂😂😂", "Pero ese Agustín en cada reality tiene romance, 😂😂😂😂 recuerdo cuando estuvo con Gala", "Ahora a los reality no se va a competir, sino a buscar marido y mujer 😂😂", son algunos de los mensajes que se destacan.

Antes de abandonar Colombia, Aida Victoria compartió con sus seguidores cómo fue la despedida que tuvo con Emi en el aeropuerto. El menor se encuentra con una persona de su entera confianza, de hecho, hace poco se conocieron las fotos de su primer cumpleaños.

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