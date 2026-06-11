Arelys Henao cuenta cómo vivió diagnóstico de cáncer: “Pensé que hasta ahí había llegado”

Arelys Henao habló de la enfermedad que tuvo, en el pódcast ‘Historias con Ritmo’, a propósito de la celebración de sus 30 años de carrera artística. La cantante antioqueña declaró que cumplir ese logro para ella es un “triunfo muy grande” porque cuando le dijeron que tenía cáncer, pensó en lo peor.

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“Cuando me dio el cáncer, pensé que hasta ahí todo había llegado; pero, cuando para uno todo ha acabado, para Dios todo está empezando. Cuando me la dieron [la noticia] fue muy difícil porque mis hijos estaban muy pequeños, entonces yo decía que lo que más me dolía en el momento era dejar a mis hijos sin un futuro, sin poder disfrutar de su mamá en su juventud y fue muy difícil, pero gracias a Dios fue una situación que pudimos afrontar”, declaró la intérprete de ‘Lo pasado pisado’.

Para fortuna de la cantante, logró superar la enfermedad y no ha vuelto a tener una complicación de salud similar, aunque igualmente debe seguir con sus chequeos médicos frecuentes. Por lo mismo, la celebración de sus tres décadas de carrera artística, y de la vida, se hará por todo lo alto, con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá, el 17 de octubre, que tendrá varias experiencias para los fanáticos de la antioqueña, reveló ella misma.

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Qué cáncer tuvo Arelys Henao

La artista fue diagnosticada con cáncer de toroides, el mismo que sufrió Andrea Serna hace varios años. Henao tuvo que someterse a varios tratamientos médicos y a una cirugía, en la que podía quedar sin voz. No obstante, su hermana monja le dijo que entrara tranquila al quirófano porque en un sueño Dios le envió el mensaje que ella no perdería su voz, reveló en ‘Se Dice de Mí’.

