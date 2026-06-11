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Qué le pasó a Arelys Henao: tuvo cáncer de tiroides y pensó que iba a morir

Detalles de lo que dijo Arelys Henao sobre el cáncer que le diagnosticaron hace varios años y que logró superar. La artista de Antioquia dijo que pensó que iba a morir.

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Arelys Henao cuenta cómo vivió diagnóstico de cáncer: “Pensé que hasta ahí había llegado”

La ‘Reina de la música popular’ recordó la difícil situación que vivió hace más de 10 años, pues en ese momento pensó que no iba a ver crecer a sus hijos, que para ese momento estaban “muy pequeños”.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Arelys Henao cuenta cómo vivió diagnóstico de cáncer
Foto: Caracol Televisión