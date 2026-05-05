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La Segura defendió a Aida Victoria Merlano por polémica de maternidad - CaracolTV

La creadora de contenido respondió a las críticas contra Aida Victoria Merlano por viajar a un reality en México y dejar a su hijo en Colombia, reavivando el debate sobre los modelos de maternidad.

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La Segura salió en defensa de Aida Victoria tras críticas por dejar a su bebé en Colombia

La creadora de contenido respondió a las críticas contra Aida Victoria Merlano por viajar a un reality en México y dejar a su hijo en Colombia, reavivando el debate sobre los modelos de maternidad.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de may, 2026
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La Segura defiende a Aida en su maternidad.jpg