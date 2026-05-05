La Segura salió en defensa de Aida Victoria tras críticas por dejar a su bebé en Colombia

La influenciadora Natalia Segura, conocida como La Segura, se pronunció en redes sociales en medio de la controversia generada por la participación de Aida Victoria Merlano en un reality en México. La discusión surgió luego de que varios usuarios cuestionaran la decisión de Merlano de viajar al exterior mientras su hijo Emiliano permanecía en Colombia bajo el cuidado de terceros.

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Esto dijo La Segura sobre el proceso de maternidad de Aida Victoria

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Segura respondió a los señalamientos y abordó el tema desde una perspectiva centrada en la diversidad de experiencias de maternidad. En su intervención, rechazó la idea de que la ausencia temporal de una madre por motivos laborales pudiera interpretarse como abandono, y planteó que existen distintas formas de ejercer la crianza.



La reacción de la creadora de contenido se dio tras la viralización de un clip en el que una internaura manifestaba que no tomaría una decisión similar, calificándola como una forma de abandono. Frente a esto, Segura explicó que, desde su perspectiva, el viaje de Merlano correspondía a una actividad laboral, lo que implicaba una búsqueda de oportunidades que también impactaban el bienestar de su hijo.





En su mensaje, la influenciadora enfatizó que la sociedad suele asociar la idea de una “buena madre” con la permanencia constante en el hogar, dejando en un segundo plano otras dinámicas familiares. Según lo expuesto, esta visión resultaba limitada, ya que no contemplaba las realidades de muchas mujeres que combinaban responsabilidades laborales con la crianza.

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Además, Segura hizo una distinción entre los diferentes modelos familiares, señalando que tanto las madres que permanecen en casa como aquellas que trabajan fuera lo hacen en función de sus circunstancias y decisiones personales. En ese sentido, indicó que ambas opciones podían representar compromiso y responsabilidad, dependiendo del contexto de cada familia.

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La influenciadora también se refirió al impacto del juicio social en las mujeres, especialmente en aquellas que no se ajustaban a un modelo tradicional de maternidad. En su publicación, sostuvo que las críticas en redes sociales podían afectar la percepción de las madres sobre su propio rol, y que era importante cuestionar este tipo de discursos.

Finalmente, Segura dirigió un mensaje a las mujeres que han sido cuestionadas por priorizar su desarrollo profesional o personal, reiterando la importancia de no dar relevancia a opiniones que no aportan al bienestar propio ni al de sus familias. Su intervención se sumó al debate digital sobre los roles de cuidado, la autonomía de las mujeres y las distintas maneras de asumir la maternidad en la actualidad.

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