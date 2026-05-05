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Cómo participar para ir al concierto de Karol G en Bogotá de manera gratuita - CaracolTV

Karol G se presentará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a finales de 2026. Conoce el paso a paso que debes seguir para obtener una boleta gratuita para el concierto.

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¿Quieres ir al concierto de Karol G GRATIS en Bogotá? Paso a paso para participar

'La Bichota' tomó la decisión de premiar la fidelidad de sus admiradores teniendo en cuenta el éxito en boletería de su gira 'Tropitour: viajando por el mundo'. Este es el paso a paso que debes seguir.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de may, 2026
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Cómo participar por las boletas gratuitas para el concierto de Karol G.