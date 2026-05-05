¿Quieres ir al concierto de Karol G GRATIS en Bogotá? Paso a paso para participar

La cantante paisa Carolina Giraldo vuelve a ser noticia en las plataformas digitales luego de anunciar que regalará algunas boletas para su gira 'Tropitour: viajando por el mundo', con el que pretende visitar países no solo de América Latina, sino también de Europa. La noticia tiene lugar luego de ver el éxito en boletería, pues en cuestión de horas alcanzó sold out en varios de los lugares que tenía programados, incluido en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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"Salimos con las ventas generales de 'Viajando por el mundo, Tropitour 🐬🌴🌊🌺🪩🪘y mi corazón se quiere explotar … No puedo creer que estamos haciendo hasta 3 y 4 estadios por lugares, 🥺🧡 es una locura ver como la familia ha crecido… Cómo siguen ahí conmigo, fieles y presentes en cada paso, ♾️ de verdad estoy más que agradecida por ese amor infinito que siempre me dan y no doy nada por sentado, así que PREPÁRENSE", escribió en redes sociales.

Cómo participar para obtener boletas gratis en el concierto de Karol G

La intérprete de temas como 'Cairo', 'Coleccionando heridas' y 'Mi cama' mostró en las historias de su cuenta oficial de Instagram cómo se puede participar en la dinámica:

1. Los interesados deben dirigirse a la publicación oficial del anuncio de la gira.

2. Una vez en el post, deben ingresar a la sección de comentarios y etiquetar a cuatro personas.

3. Junto a la etiquetas, se tiene que especificar la ciudad y el país en el que se realizará el concierto al que desean asistir.



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La publicación ha tenido una gran acogida por parte de los usuarios de Internet, pues ya recoge más de dos millones de 'me gusta' en la citada red social. Es necesario mencionar que Karol G tiene planeado entregar cinco entradas por cada concierto. En total, la artista colombiana tiene confirmadas 60 fechas en diferentes partes del mundo, lo que significa que regalaría más de 300 entradas para que sus fanáticos más fieles puedan verla en vivo cantando los clásicos de su discografía y también los temas de su más reciente álbum 'Tropicoqueta', con el que también sorprendió en Coachella.

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