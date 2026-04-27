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Hermana de Karol G publicó mensaje sobre su padre y desató reacciones - CaracolTV

Katherin Giraldo, media hermana de Karol G, compartió una reflexión en redes sociales relacionada con la ausencia paterna. La publicación generó comentarios entre seguidores.

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Hermana de Karol G publicó mensaje sobre su padre y desató reacciones en redes

Katherin Giraldo, media hermana de Karol G, compartió una reflexión en redes sociales relacionada con la ausencia paterna. La publicación generó comentarios entre seguidores.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 27 de abr, 2026
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