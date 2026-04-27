Hermana de Karol G publicó mensaje sobre su padre y desató reacciones en redes

Katherin Giraldo, hermana de la cantante Karol G, compartió en sus redes sociales un mensaje personal que provocó múltiples reacciones entre usuarios. La publicación se relaciona con la figura paterna y llamó la atención por el contexto familiar que rodea a la familia Giraldo.

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Este fue la reflexión que compartio la hermana de Karol G sobre su padre

Karol G tiene tres hermanas: Verónica, Jessica y Katherin. Esta última ha sido identificada como una de las menos conocidas públicamente dentro del círculo familiar de la artista. Katherin es hija de Guillermo Giraldo, padre de Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la cantante.



Según versiones difundidas en redes, Katherin no mantiene una relación cercana con varias integrantes de la familia. También se ha mencionado que desde hace varios años no tendría contacto con su padre. Actualmente tiene 28 años, trabaja como modelo y desarrolla una marca propia de café.

La publicación que compartió en sus plataformas digitales generó comentarios inmediatos entre seguidores. En el mensaje expresó el dolor por no contar con el afecto de un padre que sigue con vida, lo que fue interpretado por usuarios como una referencia directa a su situación personal.

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Tras la difusión del contenido, internautas reaccionaron con opiniones divididas. Algunos usuarios centraron sus comentarios en la responsabilidad paterna y en la relación entre padres e hijos. Otros señalaron que el mensaje no involucraría al resto de la familia, sino únicamente al vínculo con Guillermo Giraldo.

Hasta el momento, ninguna de sus hermanas se ha pronunciado públicamente sobre la publicación. Tampoco se conoce una respuesta oficial por parte de Guillermo Giraldo frente al mensaje compartido por Katherin.

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Este episodio se suma a otras situaciones familiares comentadas recientemente en redes sociales. Meses atrás, Verónica Giraldo también fue tema de conversación durante su proceso de separación sentimental y los asuntos relacionados con la custodia de su hija Sophia.

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En ese momento, Verónica manifestó que no se sentía respaldada por su familia y que, según su versión, el apoyo se dirigía hacia su entonces pareja. Sus declaraciones generaron debate entre seguidores de la familia.

Sin embargo, posteriormente se vio a Verónica acompañada de su hija en el festival Coachella, evento en el que Karol G se presentó como una de las artistas principales. Esa aparición pública fue interpretada por algunos usuarios como una señal de acercamiento entre ambas.

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Mientras tanto, el reciente mensaje de Katherin volvió a despertar interés sobre la dinámica interna de la familia Giraldo y sobre la relación que cada una de sus integrantes mantiene fuera del escenario público.

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