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Katherin Giraldo, la hermanastra de Karol g, revivió polémica con su padre - CaracolTV

Katherin Giraldo volvió a llamar la atención en redes sociales luego de un mensaje sobre la ausencia afectiva de un padre vivo. La publicación fue relacionada con su historia familiar.

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Quién es Katherin Giraldo, la hermanastra de Karol g, quien desato polémica con su padre

Katherin Giraldo volvió a llamar la atención en redes sociales luego de un mensaje sobre la ausencia afectiva de un padre vivo. La publicación fue relacionada con su historia familiar.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Ella es la hermanastra de Karol G, Katherin Giraldo.jpg