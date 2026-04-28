Quién es Katherin Giraldo, la hermanastra de Karol g, quien desato polémica con su padre

Katherin Giraldo fue identificada como la hermana menor de la familia Giraldo y medio hermana de Karol G, Verónica y Jessica. Su vínculo familiar surgió de una relación de Guillermo Giraldo con otra mujer, Mónica, distinta a la que mantuvo con Martha Navarro. Desde años atrás, Katherin se mantuvo alejada del entorno público relacionado con la cantante y también conservó distancia frente a los asuntos familiares.

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Aunque compartió apellido con el resto de la familia, su presencia mediática fue reducida. Mientras la carrera artística de Karol G avanzó en la industria musical, Katherin optó por construir un camino aparte. En plataformas digitales mostró contenidos vinculados con emprendimientos enfocados en diseño textil y café. También desarrolló actividades como modelo e influencer de estilo de vida.

En sus redes sociales evitó referirse con frecuencia a sus allegados y no acostumbró hablar de la fama de su medio hermana mayor. Esa postura la sostuvo durante varios años, enfocando sus publicaciones en proyectos personales y en contenidos cotidianos. Sin embargo, su nombre volvió a circular luego de un mensaje que fue interpretado como una reflexión dedicada a su padre.

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Katherine Giraldo compartió mensaje sobre su padre y desató reacciones

La publicación expresó el dolor de tener a un padre con vida sin contar con su afecto. Aunque no mencionó nombres, seguidores y usuarios relacionaron el contenido con Guillermo Giraldo y con los problemas familiares que se habían comentado tiempo atrás. El mensaje generó comentarios y volvió a poner atención sobre la relación entre ambos.



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Según versiones conocidas en el entorno digital, Katherin intentó mantener contacto con su padre, pero no lo logró debido a conflictos ocurridos entre ellos. Esos episodios habrían provocado un distanciamiento prolongado y la falta de comunicación entre las partes. Con el paso del tiempo, la separación continuó y no se conocieron señales públicas de reconciliación.

Pese a esa etapa, también trascendió que durante su niñez Guillermo Giraldo sí estuvo presente en su vida. Se indicó que asumió responsabilidades y acompañó parte de su crecimiento antes de que surgieran los desacuerdos posteriores. Esa diferencia entre el pasado y la actualidad fue uno de los aspectos más comentados tras la reciente publicación.

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Katherin continua desarrollando sus actividades personales lejos del foco principal de la familia Giraldo, aunque cada aparición pública volvió a despertar interés por su historia.

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