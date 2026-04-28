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La razón por la que actriz de 'La Reina del Flow 3' se movilizaba en bus - CaracolTV

Michell Orozco contó que usaba el bus no por elección, sino por la inestabilidad económica de la actuación. La actriz habló de gastos, temporadas sin trabajo y metas familiares a futuro.

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Actriz de 'La Reina del Flow 3' explicó la razón por la que se movilizaba en bus

Michell Orozco contó que usaba el bus no por elección, sino por la inestabilidad económica de la actuación. La actriz habló de gastos, temporadas sin trabajo y metas familiares a futuro.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Michell Orozco habló sobre la razón de andar en bus.jpg