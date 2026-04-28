Actriz de 'La Reina del Flow 3' explicó la razón por la que se movilizaba en bus

La actriz colombiana Michell Orozco, reconocida por interpretar a Soraya Giraldo en 'La Reina del Flow 3', reveló las razones por las que se movilizaba en bus pese a su trayectoria en televisión. A través de un video publicado en redes sociales, explicó que esa decisión no respondía a una preferencia personal, sino a las dificultades económicas que enfrentaba como artista.

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La razón por la que Michell Orozco se moviliza en transporte público

Orozco señaló que, aunque en algunos momentos recibía buenos ingresos por los proyectos en los que participaba, la actuación no le garantizaba estabilidad financiera durante todo el año. Indicó que los contratos llegaban por temporadas y que existían periodos prolongados sin propuestas laborales, situación que afectaba la planeación de sus gastos mensuales y anuales.



La actriz manifestó que muchas personas cuestionaban el hecho de que no tuviera carro, pero aclaró que no se trataba de una elección voluntaria. Explicó que el dinero no siempre alcanzaba para asumir los costos que implica mantener un vehículo, especialmente cuando debía priorizar otras responsabilidades económicas.





Entre esos compromisos mencionó el pago de arriendo, alimentación y posibles emergencias. También contó que debía destinar recursos para atender temas de salud, entre ellos una urticaria crónica que requería cuidados y tratamientos constantes. A esto se sumaban los gastos relacionados con el bienestar de sus animales.

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Orozco agregó que tanto ella como su pareja trabajaban con el objetivo de adquirir una vivienda y un automóvil en el futuro. Según explicó, esas metas requerían organización financiera y ahorro, por lo que debían administrar cuidadosamente los recursos disponibles.

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En su mensaje también hizo referencia a su historia familiar. Comentó que provenía de una familia desplazada y de escasos recursos, contexto en el que tener propiedades o carro no era algo común. Señaló que acceder a ese tipo de bienes no había sido sencillo y que su proceso económico había estado marcado por distintos esfuerzos personales.

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La intérprete recordó que comenzó a trabajar desde los 15 años. Durante esa etapa apoyó la educación de sus hermanos y también financió su propia formación. Más adelante, al independizarse, tuvo que asumir nuevos gastos y construir una base económica propia.

Las declaraciones de Michell Orozco se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron a su testimonio sobre la realidad financiera de varios artistas. Su caso abrió conversación sobre la percepción pública frente a quienes trabajan en televisión y las diferencias entre la exposición mediática y la estabilidad económica real.

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Con su mensaje, la actriz expuso que una carrera reconocida en la pantalla no siempre se traduce en ingresos permanentes, especialmente en sectores donde el empleo depende de proyectos temporales y oportunidades variables.

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