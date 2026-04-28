Shakira rompió el silencio sobre la muerte del hombre que montaba escenario en Copacabana

Continúa la consternación por la muerte de un trabajador en el montaje del escenario para el concierto de Shakira en Copacabana. El sujeto fue identificado como Gabriel de Jesús Firmino, de 28 años, quien se encontraba colaborando en el montaje de la tarima cuando una estructura le cayó encima. Pese a que sus compañeros le prestaron ayuda y lo trasladaron hasta un centro de salud, el joven no sobrevivió debido a la gravedad de las lesiones, especialmente a las que presentaba en las extremidades inferiores.

Mira también: Alejandro Sanz aclaró cómo fue su relación con Shakira: "Ella tenía novio"



Qué dijo Shakira sobre el muerto que se registró en el montaje de su escenario

La revista People en Español logró una declaración de la intérprete de temas como 'Monotonía', 'Chantaje', 'Suerte' y 'La Bicicleta': “Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en la obra. Mi más sincero pésame a su familia y seres queridos”, señaló para el citado medio.



Esta no es la única información que se conoce sobre el caso, pues Bonus Track, la organizadora del evento, emitió un comunicado a través de las plataformas digitales, donde aseguró que el caso se encuentra en manos de las autoridades, y solicitó a los medios de comunicación y seguidores de la artista abstenerse de divulgar información que aún no ha sido confirmada de manera oficial.

"Shakira se puso en contacto con la organización tan pronto supo lo ocurrido y ha mantenido comunicación constante con nuestro equipo, acompañando de cerca los acontecimientos. Está profundamente conmovida por lo sucedido y también enfoca su energía en brindar apoyo a los familiares”, se lee en el documento.





Mira también: A quiénes invitó Karol G a su segunda presentación en Coachella 2026, ¿Shakira apareció

Publicidad

Por el momento, la barranquillera se prepara para dar su concierto en Brasil, el cual ha descrito como uno de los más soñados de toda su carrera artística debido a que congregará a más de dos millones de fanáticos de diferentes países. Aunque no se sabe con certeza qué repertorio tiene preparado para el evento o qué sorpresas habrán dentro del espectáculo, Shakira ya ha compartido algunos detalles con sus seguidores; de hecho, recientemente les pidió ayuda a sus fanáticos para que le dieran ideas sobre qué artistas les gustaría escuchar en vivo en Brasil.

Mira también: Shakira regresará a España y tendrá su "propio estadio" para cerrar su gira