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Qué dijo Shakira sobre el trabajador que murió montando su escenario en Copacabana - CaracolTV

El pasado domingo 26 de abril se registró un lamentable hecho en Río de Janeiro. Pese a que el joven de 28 años recibió atención, los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

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Shakira rompió el silencio sobre la muerte del hombre que montaba escenario en Copacabana

El pasado domingo 26 de abril se registró un lamentable hecho en Río de Janeiro. Pese a que el joven de 28 años recibió atención, los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Qué dijo Shakira sobre el accidente que ocurrió en el montaje de su escenario para el concierto de Copacabana.