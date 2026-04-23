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Carolina Ramírez compartió los cambios que ha tenido en su embarazo - CaracolTV

La actriz de 'La Reina del flow' reveló transformaciones propias de su proceso de gestación y mantiene informados a sus seguidores sobre su experiencia en esta nueva etapa personal.

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Carolina Ramírez compartió los cambios físicos que ha tenido durante su embarazo

La actriz de 'La Reina del flow' reveló transformaciones propias de su proceso de gestación y mantiene informados a sus seguidores sobre su experiencia en esta nueva etapa personal.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de abr, 2026
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