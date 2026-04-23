Carolina Ramírez compartió los cambios físicos que ha tenido durante su embarazo

Carolina Ramírez se refirió a los cambios que experimentó durante su embarazo, una etapa que dio a conocer públicamente en marzo. Desde ese momento, mantuvo una comunicación constante con sus seguidores a través de redes sociales, donde documentó aspectos relacionados con su proceso como futura madre.

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Estos son los cambios que ha tenido Carolina Ramírez en su embarazo

En una de sus publicaciones, la actriz abordó las transformaciones físicas que enfrentó. Además del crecimiento progresivo de su abdomen, mencionó la aparición de manchas en el rostro, conocidas como melasma, una condición frecuente durante la gestación debido a alteraciones hormonales. También señaló la aparición de estrías, otro cambio común en este periodo.



Ramírez explicó que decidió mostrar estos aspectos de manera abierta como parte de su experiencia. Su intención fue reflejar el proceso completo, incluyendo las modificaciones corporales que suelen presentarse durante el embarazo. En su mensaje, expresó que reconocía estos cambios como parte natural de esta etapa, al tiempo que continuó con cuidados personales para prevenirlos en la medida de lo posible.

"Me parece muy importante también mostrarme así; estoy llena de manchas, melasma por todas partes, pero hace parte del proceso, viene con el paquete, pero no importa; me miro la barriga y se me quita; esto también se va a quitar", detallo la actriz en su video.





La publicación generó múltiples reacciones entre los usuarios, quienes comentaron sobre la normalidad de estos síntomas en el embarazo. Varias personas compartieron experiencias similares y coincidieron en que estos cambios suelen ser temporales y pueden disminuir después del nacimiento del bebé. Otros comentarios resaltaron la decisión de la actriz de visibilizar este proceso sin filtros, destacando la importancia de mostrar distintas realidades de la maternidad.

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Bebé de Carolina Ramírez tuvo varias nacionalidades" type="text/html" data-cms-ai="0"> Bebé de Carolina Ramírez tuvo varias nacionalidades En cuanto a su entorno familiar, la actriz informó que su bebé contaría con más de una nacionalidad. Ramírez es de origen colombiano, mientras que el padre del bebé es argentino. Sin embargo, el nacimiento no se llevó a cabo en ninguno de estos países.

Desde hace varios años, la actriz residía en México, país en el que se desarrolló el nacimiento. Esta situación implica que el menor puede acceder a la nacionalidad mexicana por lugar de nacimiento, sumándose a las nacionalidades correspondientes a sus padres.

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Hasta ese momento, no se había dado a conocer el género del bebé. Ramírez continuó compartiendo detalles de su embarazo conforme avanzó el proceso, manteniendo informada a su audiencia sobre esta etapa personal y familiar.

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