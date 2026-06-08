Daniela Ospina dice qué habría hecho distinto en su relación con James: “No lo dimensionas”

Cuando los anfitriones le preguntaron por su “error favorito” ella no dudó en decir que fue casarse a los 18 años, pero no porque se arrepienta de su matrimonio con James Rodríguez, sino porque ambos eran demasiado jóvenes.

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“No es algo de lo que realmente me arrepienta, pero quizás en este momento lo hubiera llevado de otra manera, ¿me explico? lo hubiera accionado. Vuelvo y te digo, no lo veo que fue mal en su momento, fue todo demasiado bien estructurado, ¿sabes? Hay una hija preciosa, pero no lo hubieras llevado quizás de esa manera o con esa rapidez”, declaró en un principio la paisa, que volvió a casarse en abril de 2026.

Ospina reconoció que la decisión de casarse con el futbolista no solo estuvo influenciada por el amor que sentían el uno por el otro en ese momento, sino que también había “un tema de documentación”.

“[…] Pero quizás fue muy apresurado para la edad que teníamos. Claro, ahora veo a mi hija de 12 o a mi sobrina de 15 y digo: ‘¿Cómo me casé de 18?’ ¿Sabes? O sea, no lo dimensionas”, agregó la empresaria.



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¿Por qué se separaron James Rodríguez y Daniela Ospina?

El matrimonio del cucuteño y la antioqueña, que comenzó en 2010 y del que nació su hija Salomé, llegó a su fin en 2017. Con el paso del tiempo, ambos han aclarado públicamente que su separación no tuvo que ver con terceras personas y que no estuvo motivada por un único acontecimiento, sino por una combinación de factores personales y profesionales.

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James Rodríguez también ha señalado que la decisión se tomó pensando en el bienestar de su hija en común y que, pese al divorcio, mantienen una relación cordial y de respeto mutuo y hacen equipo para la crianza compartida de su primogénita.