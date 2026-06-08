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Qué dijo Daniela Ospina de relación con James Rodríguez y lo que haría distinto

Daniela Ospina habló de su pasada relación amorosa con James Rodríguez, futbolista de la Selección Colombia, y reveló qué habría hecho distinto en el pasado.

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Daniela Ospina dice qué habría hecho distinto en su relación con James: “No lo dimensionas”

La empresaria antioqueña habló de varios momentos de su pasado y el proceso que ha pasado para convertirse en una mujer cada vez más segura en el pódcast ‘El rincón de los errores’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Daniela Ospina dice qué habría hecho distinto en su relación con James
Daniela Ospina dice qué habría hecho distinto en su relación con James
Foto: Instagram @daniela_ospina5