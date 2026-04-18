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Boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel EN VIVO: link para ver la transmisión - CaracolTV

Este 18 de abril se casa Daniela Ospina con Gabriel Coronel en Medellín. La pareja quiso hacer parte a sus seguidores con una tranmisión completamente en vivo desde la ceremonia en la iglesia.

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Boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel EN VIVO: link para ver la transmisión

Este 18 de abril se casa Daniela Ospina con Gabriel Coronel en Medellín. La pareja quiso hacer parte a sus seguidores con una tranmisión completamente en vivo desde la ceremonia en la iglesia.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel EN VIVO