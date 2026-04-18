Boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel EN VIVO: link para ver la transmisión

Este sábado 18 de abril de 2026 se lleva a cabo la esperada boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel. La pareja decidió compartir este momento especial en vivo a través de sus redes sociales, donde minutos antes de la ceremonia, hacia las 3:30 p. m., dejaron ver la llegada de los invitados, entre ellos su hermano, el arquero David Ospina, quien no podía faltar en una fecha tan significativa.

Aquí puedes conectarte a la transmisión en vivo mediante el perfil de Instagram de Daniela Ospina: https://www.instagram.com/daniela_ospina5/live/?broadcast_id=18034706531604082



En medio de la emoción, Daniela también compartió un mensaje en sus historias que conmovió a sus seguidores: “Gracias por estar conmigo en cada momento, por su cariño constante y por acompañarme siempre, incluso en los días más especiales de mi vida; ustedes también hacen parte de esta historia”, dejando claro que quiso hacerlos parte activa de este capítulo tan importante.

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