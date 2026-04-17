Daniela Ospina lució su primer vestido de novia y posó junto a Gabriel Coronel

La noche del 16 de abril marcó el inicio de la celebración de la boda de la empresaria y mamá de Salomé Rodríguez y Lorenzo Coronel. En esta ocasión, la jugadora de voleibol realizó un evento previo a la ceremonia principal, el cual funcionó como antesala del matrimonio que se llevará a cabo durante el fin de semana. Asimismo, la creadora de contenido digital Issa Vásquez dio a conocer que la unión religiosa está programada para los siguientes días, lo que ha generado expectativa entre quienes siguen de cerca cada detalle del evento.

Mira también: Daniela Ospina tuvo despedida de soltera en Colombia y amiga reveló cuándo se casará



Cómo va la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

En relación con la celebración inicial, se evidenció que Ospina optó por un vestido blanco que dejaba al descubierto sus hombros y también sus piernas; sin embargo, la prenda contaba con una cola de gran tamaño que complementaba el diseño. De igual manera, en cuanto a su estilo personal, llevó el cabello suelto y utilizó accesorios llamativos, entre ellos aretes largos y una manilla, elementos que hicieron parte de su presentación durante la velada.



Por otro lado, el venezolano eligió un traje negro sin corbata o corbatín, manteniendo una apariencia acorde con el contexto del evento. Durante la celebración, Coronel se dirigió a los asistentes con el siguiente mensaje: "Queremos pedir de corazón que este fin de semana nos lo dediquemos a todos nosotros y estemos dispuestos a pasarla bien, gozar, disfrutar, beber y a tener un fin de semana inolvidable, mi gente. Los queremos y los amamos mucho".





Cabe señalar que este encuentro no correspondió a la ceremonia oficial, sino que se trató de un espacio previo en el que los invitados pudieron compartir antes del acto central. En consecuencia, la reunión permitió anticipar algunos elementos del evento principal, el cual se llevará a cabo en Colombia y reunirá a los seres más cercanos a la pareja.

Publicidad

Mira también: Reacción de David Ospina al saber que Salomé, hija de James y Daniela, había escrito libro

Por último, los seguidores de Daniela Ospina se mantienen atentos a las novedades relacionadas con la boda, ya que esperan conocer más detalles sobre el desarrollo de la ceremonia y las actividades programadas. Asimismo, esperan conocer la participación de la hija de James Rodríguez en el evento debido a la estrecha relación que tiene con su madre.

Publicidad

Mira también: Daniela Ospina, en su despedida de soltera: fotos antes de su boda con Gabriel Coronel