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Daniela Ospina, mamá de Salomé Rodríguez y ex de James Rodríguez, inició su boda - CaracolTV

Daniela Ospina, la mamá de Salomé Rodríguez y la exesposa de James Rodríguez, se casará con Gabriel Coronel este 18 y 19 de abril en Medellín. Así dieron inicio a la celebración.

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Daniela Ospina lució su primer vestido de novia y posó junto a Gabriel Coronel

Luego de celebrar su despedida de soltera con Issa Vásquez, la empresaria viajó a Medellín para dar inicio a su boda religiosa con el cantante venezolano. Esto se conoce hasta el momento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Primeras fotos de la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel en Colombia.