Luisa Castro, pareja de Westcol, responde a rumores de infidelidad tras viaje a Brasil

La creadora de contenido Luisa Castro se refirió a la polémica que surgió tras la difusión de imágenes y videos registrados durante un viaje a Brasil, en los que presuntamente aparecía en compañía de un hombre distinto a su pareja, el streamer Westcol. El tema tomó fuerza en redes sociales luego de que circularan fotografías en las que se observaba a una mujer besando a un hombre en la playa, aunque los rostros no se distinguían con claridad.

A partir de estas publicaciones, usuarios en plataformas digitales comenzaron a señalar que la mujer en las imágenes sería Castro. Además, algunos comentarios indicaron que la influencer habría sido vista en actitud cercana con un empresario extranjero durante un viaje que compartió con otros creadores de contenido. Sin embargo, en ninguno de los casos se confirmó la identidad del hombre señalado ni se verificó de manera oficial que la mujer en las fotografías fuera la modelo.



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"Luisa Castro le fue infiel a Westcolen Brazil"🚨



El streamer más grande de Latinoamérica. Circulan videos y fotos del suceso en Brasil de Luisa castro y un dj "Luisa Castro está en el ojo del huracán tras filtrarse una foto besándose con un DJ en Brasil. Dicho viaje lo habría… pic.twitter.com/J4HBD5HRdY — Leyder | Info & Actualidad (@leiderconrradoo) April 15, 2026

Declaración de Luisa Castro tras presunta infidelidad a Westcol

Ante la viralización del contenido y el aumento de comentarios en torno a su vida personal, Luisa Castro decidió pronunciarse de forma indirecta a través de sus redes sociales. Mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, compartió un mensaje que fue interpretado por internautas como una respuesta a la situación. En la publicación hizo referencia a la importancia de no creer en todo lo que circula en redes y mencionó que solo las personas involucradas conocen la realidad de los hechos.

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En el mismo mensaje, también aludió a las consecuencias de los comentarios que, según expresó, pueden afectar a otros, señalando que algunas personas buscan generar daño. La publicación concluyó con una referencia a la idea de que los acontecimientos tienen un propósito, lo que fue interpretado como una forma de afrontar la controversia sin entrar en detalles específicos sobre las imágenes difundidas.

Posteriormente, Castro compartió nuevas fotografías en las que apareció junto a Westcol. Estas publicaciones fueron tomadas por usuarios como una señal de que la relación entre ambos continuaba, en medio de las versiones que circulaban en redes sociales.

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Por su parte, Westcol no emitió declaraciones públicas relacionadas con la polémica ni con los rumores sobre una posible infidelidad. Su silencio se mantuvo mientras el tema continuaba siendo comentado en distintas plataformas digitales.

En cuanto al empresario que fue mencionado en comentarios, este publicó un video correspondiente a la reunión en la que coincidió con varios creadores de contenido. En dicho material no ofreció explicaciones adicionales ni hizo referencia a las imágenes que dieron origen a la controversia.

De esta manera, la identidad de las personas que aparecen en las fotografías difundidas continuó sin confirmarse, mientras el tema siguió generando conversación en redes sociales.

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