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Luisa Castro, pareja de Westcol, responde a rumores de infidelidad tras viaje a Brasil - CaracolTV

La creadora de contenido se pronunció en redes sociales luego de la difusión de imágenes que generaron especulaciones sobre su relación con el streamer.

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Luisa Castro, pareja de Westcol, responde a rumores de infidelidad tras viaje a Brasil

La creadora de contenido se pronunció en redes sociales luego de la difusión de imágenes que generaron especulaciones sobre su relación con el streamer.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Luisa Castro habló sobre infidelidad a Westcol.jpg