Yina Calderón le propuso a Westcol revancha tras lo sucedido en pelea con Andrea Valdiri

Yina Calderón volvió a generar conversación en las plataformas digitales al mostrar interés por la nueva edición de 'Stream Fighters' el evento organizado por Westcol que busca hacer que figuras públicas solucionen sus problemas por medio del deporte. Es necesario mencionar que la influenciadora recibió una oleada de críticas al enfrentarse a Andrea Valdiri en 2025, pues decidió retirarse pocos minutos después de haber iniciado la contienda.

Mira también: Yina Calderón da detalles de sus tres peores cirugías y dice que se realizará otra



La propuesta de Yina Calderón a Westcol y Andrea Valdiri para 'Stream Fighters'

Calderón acudió a sus más de 900 mil seguidores en Instagram para pedirles ayuda y así enviarle un mensaje a Westcol, el organizador del evento: "Díganle a Westcol que, como yo soy una mujer de palabra y estoy enderezando mi camino, que una de mis hermanas quiere pelear con Andrea Valdiri este año en Stream Fighters", comentó.



La mujer se refiere a Juliana Calderón, su hermana, quien no solo participó activamente en su preparación para la pelea, sino que también ha estado en el programa de chismes que emite en redes sociales, opinando de esta forma sobre diferentes noticias del entretenimiento nacional.

"Ella sí sube de verdad. Ahí para que no digan que no les damos el desquite (...) No, mi hermana no es gallina. Yo soy Yina la gallina, que puso un huevo en la cocina, pero mi hermana Juliana no y ustedes se dieron cuenta ese día que mi hermana se iba a subir al ring y todo y yo fui la que la bajé", continuó Yina.





Mira también: Yina Calderón revela si es novia del ex de Aida Victoria Merlano con contundente mensaje

Publicidad

Es necesario mencionar que Juliana estuvo presente en el enfrentamiento que se desarrolló en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Allí se le vio sosteniendo una acalorada discusión con la mamá de La Valdiri y otros miembros del equipo de trabajo de su rival.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a la sugerencia no se han hecho esperar: "Pero con una cláusula de mínimo 3 rounds o 500 millones de penalidad por incumplimiento", "De seguro después que reventaron a Yina se ha estado entrenando para vengarse", "Necesita que La Valdiri las ponga a sonar otra vez", "No, yo ni les daría la oportunidad otra vez, todas son iguales en esa familia", "Dejen a Andrea quieta que ella está en otra tónica", son algunos de los mensajes que se destacan.

Publicidad

Mira también: Yina Calderón sorprende al aparecer con el ex de Aida Victoria Merlano en Guatapé

