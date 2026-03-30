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Qué le propuso Yina Calderón a Westcol sobre una futura pelea con Andrea Valdiri - CaracolTV

Yina Calderón apareció en sus redes sociales para contarle a Westcol que su hermana Juliana Calderón estaría interesada en participar en 'Stream Fighters' para enfrentarse a Andrea Valdiri.

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Yina Calderón le propuso a Westcol revancha tras lo sucedido en pelea con Andrea Valdiri

La empresaria apareció en redes para contar que una integrante de su familia estaría interesada en participar en 'Stream Fighters', evento deportivo en el que ella fue fuertemente criticada.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Yina Calderón les hizo propuesta a Andrea Valdiri y Westcol sobre futura pelea.