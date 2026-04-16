Ganador del ‘Desafío’ y expresentadora del programa celebraron cumpleaños de su hijo

Rochi Stevenson — que se enamoró de su esposo, Alfredo Varela el ‘Desafío’ 2006, y en 2025 celebró 17 años de matrimonio— compartió las imágenes de la íntima celebración de los 16 años de Alfredo, su primogénito, en la que estuvieron varios seres queridos.

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El ganador del ‘Desafío’ 2006 y su esposa compraron una torta y decoraron con bombas y serpentinas parte de su casa para festejar un año más de su hijo mayor; posteriormente, fueron a un restaurante en el que le cantaron el cumpleaños al homenajeado.

"Hijo bello, hace 16 años llegaste tú a llenar de alegría nuestras vidas y me regalaste la dicha de ser mamá por primera vez. Hoy, al verte crecer, solo puedo darle gracias a Dios por tu vida, por tu corazón y por el privilegio de acompañarte en cada etapa. Mi oración siempre será que Dios te cuide, te guíe, te dé sabiduría y te recuerde cada día cuánto vales. Te amo con todo mi corazón❤️", escribió Rochi en su publicación de Instagram.

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¿Cuántos hijos tiene Rochi Stevenson con Alfredo Varela, ganador del 'Desafío' 2006?

La pareja, que se conoció en el programa de Caracol Televisión, tiene tres hijos, que nacieron como fruto de su estable matrimonio, que se celebró en 2008. Los menores ocupan un lugar central en su vida personal de la presentadora y el empresario, algo que la propia Stevenson ha dejado ver en diferentes entrevistas y publicaciones en redes sociales, donde comparte momentos cotidianos junto a su familia.

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La maternidad ha sido un pilar fundamental en la vida de la barranquillera, quien ha destacado por mantener un equilibrio entre sus compromisos profesionales y la crianza de sus hijos. Asimismo, Varela, que fue concejal de la capital del Atléntico e intentó ser gobernador del departamento, ha sido un padre presente y un esposo amoroso, según ha dicho la misma Stevenson.

