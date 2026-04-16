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Rochi Stevenson y ganador del ‘Desafío’ Alfredo Varela celebraron cumpleaños

Ganador del 'Desafío', programa de Caracol Televisión, y expresentadora del programa celebraron cumpleaños de su hijo mayor. Imágenes del sencillo festejo.

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Ganador del ‘Desafío’ y expresentadora del programa celebraron cumpleaños de su hijo

La pareja hizo una sencilla, pero especial, decoración para festejar los 16 años de su hijo mayor, y ella dejó un emotivo mensaje en el que expresó la inmensa felicidad por verlo crecer.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Ganador del ‘Desafío’ y expresentadora del programa celebraron cumpleaños de su hijo