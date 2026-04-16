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El Flaco Solórzano, Henry en 'Vecinos', denunció que usaron indebidamente su imagen - CaracolTV

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, El Flaco Solórzano dio a conocer que personas accedieron a su información personal para ponerse en contacto con algunos de sus colegas.

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Actor de 'Vecinos' alertó que están usando su identidad para sacarle plata a conocidos

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, El Flaco Solórzano dio a conocer que personas accedieron a su información personal para ponerse en contacto con algunos de sus colegas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de abr, 2026
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El Flaco Solórzano, quien interpreta a Henry en 'Vecinos' denunció que están usando su imagen indebidamente.