Actor de 'Vecinos' alertó que están usando su identidad para sacarle plata a conocidos

El destacado actor de producciones como 'Las Muñecas de la Mafia', 'El Cartel' y 'Pedro, El Escamoso' preocupó a su millón de seguidores en redes sociales al revelar que está siendo víctima de una situación que lo tiene preocupado. Según indicó, algunas personas habrían accedido a su lista de contactos para comunicarse con ellos y pedirles dinero en nombre de él mismo.

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Ante este situación, les pidió tanto a sus seguidores como a los colegas del medio ser muy cuidadosos con estos mensajes y abstenerse de prestar dinero, añadiendo que la información presentada por esta gente es totalmente falsa.

"Este es un mensaje de alerta porque resulta y pasa que no sé cómo, digamos que hackearon mis contactos, o algo hicieron y entonces están llamando a amigos a pedirles plata prestada de mi parte. Entonces un mensaje de advertencia: todo es falso", comentó en las historias de su cuenta oficial de Instagram en horas de la noche del pasado 15 de abril.

Posteriormente, indicó que en el mensaje que reciben las personas cercanas a su entorno se habla de un supuesto traspaso de dinero a la cuenta de él que no ha tenido éxito, por lo que piden plata prestada mientras logran recuperar el monto especificado.





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"Eso es falso, totalmente falso, entonces para que estén pendientes", finalizó.

Solórzano fue noticia a finales de 2025 al dar a conocer a su comunidad en redes sociales que decidió dar un paso más en su relación con Lorena Altamirano y proponerle matrimonio. La pareja estuvo de viaje por varios países de Europa en noviembre, por lo que el intérprete de Henry aprovechó para hacerle la importante pregunta justo cuando estaban en Venecia, Italia. Frente a varios turistas, El Flaco sacó el anillo y le propuso pasar el resto de sus vidas juntos, a lo que la mujer respondió con un alegre "sí".

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Por el momento no se conocen detalles sobre la celebración como la fecha exacta, el lugar o la lista de invitados, por lo que muchos están a la espera de conocer qué sorpresas están preparando los enamorados para celebrar con sus seres queridos en la fecha más importante de todas sus vidas.

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