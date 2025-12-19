Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Leyla
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Exparticipantes del 'Desafío' que pelearon
Programación de Caracol

Por qué Henry, de 'Vecinos', era cojo y cómo muere el personaje de Caracol

El actor que le dio vida a ese personaje de la exitosa novela de Caracol Televisión contó varias incidencias que vivía en ese momento, que fueron adaptadas a su papel.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Por qué Henry, de ‘Vecinos’, era cojo: Flaco Solórzano reveló enfermedad que había detrás

El actor que le dio vida a ese personaje de la exitosa novela de Caracol Televisión contó varias incidencias que vivía en ese momento, que fueron adaptadas a su papel.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Por qué Henry, de 'Vecinos', era cojo