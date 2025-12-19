Por qué Henry, de ‘Vecinos’, era cojo: Flaco Solórzano reveló enfermedad que había detrás

Henry fue uno de los personajes de ‘Vecinos’ más recordados por los televidentes, pues era el amigo incondicional de Óscar, el protagonista (interpretado por Robinson Díaz). Fernando, ‘El Flaco’, Solórzano se encargó de darle vida y, más de una década después, lo siguen recordando por su trabajo en la producción.

Por lo mismo, ahora que la novela está nuevamente al aire, por Caracol Televisión, el actor ha contestado varias preguntas sobre Henry. Una de las dudas que resolvió el actor, en la revista Vea, tiene que ver con la cojera de Henry. El artista reveló que en realidad no era una característica propia del personaje, sino que él estaba teniendo ataques de gota por el ácido úrico y no podía caminar bien.

“Estábamos grabando en exteriores y yo estaba cojo. El director me preguntó por qué, le expliqué, y nos quedamos pensando qué hacer porque yo necesitaba caminar mucho. Entonces dije: ‘Volvámoslo cojo’. El director se preocupó porque ya llevábamos ocho días grabados, pero le dije que eso no era nada frente a más de 120 capítulos. Y así quedó. La cojera me ayudó mucho para el personaje, le daba cierta vulnerabilidad y sumisión que encajaba perfecto”, declaró Solórzano en la revista.

Porque muere Henry en ‘Vecinos’, de Caracol Televisión

Años después del estreno de la novela, el 'Flaco' Solórzano explicó, en su cuenta de TikTok, la razón por la que su personaje muere en un accidente. Reveló que se tomó esa decisión para permitirle asumir su papel de Braulio en ‘Las Muñecas de la Mafia’, otra producción del canal.

La escena generó una fuerte reacción entre los espectadores, que lamentaron el fallecimiento de Henry, por su bondad y rol de confidente. Por lo mismo, ese momento televisivo se convirtió en uno de los más tristes de la ficción colombiana de ese tiempo.