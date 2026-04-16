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Número de Martín Elías cayó en la Lotería de Cundinamarca 13 de abril- CaracolTV

El pasado 14 de abril, Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz, cumplió nueve años de muerto. Se conoció que cayó su número en la Lotería de Cundinamarca del 13 de abril.

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Número de Martín Elías cayó en la lotería: 'El Terremoto' le hizo milagrito a sus fans

El pasado 14 de abril, el hijo de 'El Cacique de la Junta' cumplió nueve años de muerto. Sus hijos y las dos esposas que tuvo en vida lo recordaron con cariño en redes sociales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Qué número de Martín Elías Díaz cayó en la lotería en su noveno aniversario de muerte.