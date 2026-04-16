Número de Martín Elías cayó en la lotería: 'El Terremoto' le hizo milagrito a sus fans

Durante años, los fanáticos de Diomedes Díaz y Martín Elías han asociado varios números que caen en los sorteos y las loterías a supuestos milagros que los dos artistas les hacen a sus seguidores desde el más allá en forma de agradecimiento por la acogida que siguen teniendo entre el público. El pasado 14 de abril se conmemoró un año más sin el intérprete de '10 razones para amarte', por lo que muchos aprovecharon para hacer combinaciones con las fechas de su nacimiento, muerte, número de tumba, lugar de nacimiento y demás.

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Cayó número de Martín Elías en la lotería

El pasado 13 de abril cayó un número en la Lotería de Cundinamarca que rápidamente llamó la atención de los usuarios de Internet, pues lo relacionaron de inmediato con el destacado artista de vallenato. La cifra en cuestión fue el 1409, con la serie 025.



De acuerdo con la versión de sus admiradores, el 14 correspondería al día en que murió y el 09 a que este 2026 se cumplen 9 años sin el artista, quien recientemente volvió a ilusionar a sus fans al aparecer en una colaboración lanzada por su hijo Martín Elías JR.





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Es necesario mencionar que el premio mayor que estaba en juego eran 2000 millones de pesos colombianos; además, contó con varias categorías: el Mega Seco el Tunjo de Oro de 300 millones de pesos, el Seco la Guaca Secreta de 100 millones de pesos, los cinco Secos de 20 millones de pesos, quince Secos de 10 millones de pesos y 32 Secos de 6 millones de pesos.

Esta no es la primera vez que pasa. De hecho, a finales de 2025, cuando se conmemoraban la muerte de 'El Cacique de la Junta' el 22 de diciembre, también se conoció que algunos admiradores también recibieron la suerte del ídolo vallenato con una combinación que no era precisamente la de su tumba.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues se han mostrado emocionados de que la teoría siga tomando tanta fuerza a pesar de los años que han transcurrido desde su deceso en pleno Viernes Santo.