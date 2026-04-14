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Salió 'Labios Negros', colaboración de Martín Elías JR y El Gran Martín Elías - CaracolTV

Este 14 de abril, cuando se cumplen 9 años de la muerte del ídolo vallenato, su hijo lanzó un tema musical con el que asegura que "cumplió un sueño" que tenía desde hace tiempo. Mira el video.

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Martín Elías JR. cumplió sueño junto a su papá, El Gran Martín Elías, pese a su ausencia

Este 14 de abril, cuando se cumplen 9 años de la muerte del ídolo vallenato, su hijo lanzó un tema musical con el que asegura que "cumplió un sueño" que tenía desde hace tiempo. Mira el video.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Martín Elías JR. hizo colaboración con El Gran Martín Elías 9 años después de su muerte.