Martín Elías JR. cumplió sueño junto a su papá, El Gran Martín Elías, pese a su ausencia

En horas de la mañana de este 14 de octubre, el hijo de 'El Terremoto' apareció en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de dos millones de seguidores, para conmemorar el aniversario de muerte de su progenitor. En la publicación no solo lo recordó con cariño mediante unas emotivas palabras, sino que también anunció el lanzamiento de una colaboración musical con su progenitor.

Mira también: Martín Elías pensó que su hijo no era suyo cuando lo vio: "Era mono y blanco"



"Ya han pasado 9 años desde que te fuiste y la mejor manera de recordarte es con tu pasión por eso aunque ya no estés se me cumplió el sueño de cantar juntos. Papá esta canción es el reflejo de un hijo soñador que quiere siempre honrarte y amarte. No ha sido fácil este camino, pero estoy seguro que desde el cielo me acompañas y estarás conmigo", escribió.

El joven aprovechó la oportunidad para promocionar la nueva versión de 'Labios Negros', la canción publicada el 14 de junio de 2017, pues en esta ocasión decidieron hacerle algunos cambios para que pudiera ser interpretada también por su heredero. Adicionalmente, el artista acudió a la ayuda de su hermana Paula, quien no solo aparece en el videoclip cuando 'El cantante de un millón de amigos' estaba vivo, sino también ahora que está a punto de entrar a la preadolescencia.



Capítulo de 'Expediente Final' sobre Martín Elías:

Publicidad

Emotivas publicaciones del hijo de Martín Elías en el aniversario de su muerte

Esta no fue la única novedad que dio a conocer en las plataformas digitales, pues el artista de vallenato también publicó una serie de fotografías en las historias de la citada red social, donde dejó ver cómo era la relación con su padre cuando él tan solo era un niño.

Publicidad

Mira también: Martín Elías le escondió su edad a su primera esposa y se casó siendo menor de edad

"Nueve años que se siente como si todo hubiese pasado ayer. Con mi foto favorita te digo que te amaré por siempre, mi viejo (...) Me haces muchísima falta, papá Elías", escribió.

Díaz Acosta falleció tras sufrir un accidente de tránsito ocurrido en pleno Viernes Santo cuando se desplazada en la vía Coveñas- Sincelejo. De acuerdo con los reportes, la camioneta en la que se desplazaba iba a 160 kilómetros por hora, lo que suponía un exceso de velocidad. Esto, sumado a las condiciones de la carretera, hicieron que el vehículo se volcara, ocasionando poco después su deceso.

Mira también: Martín Elías Jr. recibió video inédito de su papá que le "arrugó el corazón", casi 10 años después