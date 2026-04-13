Martín Elías le escondió su edad a su primera esposa y se casó siendo menor de edad

Martín Elías quedó encantado con Varón y empezaron a coquetearse, pero nunca se preguntaron la edad. Posteriormente, iniciaron un romance y, cuando se iban a casar, el cantante le tuvo que confesar a su futura esposa que en realidad era menor de edad, recordó ella en ‘Se Dice de Mí’.

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“Cuando íbamos a pedir todos los papeles [para el matrimonio], me dice: ‘Caya, tengo un pequeño problema con mis papeles. El pequeño problema es que yo soy menor de edad’. […] Ya uno estaba superenamorada, uno no piensa ni razona”, declaró la cucuteña en el programa.

Y es que el artista alardeaba de su vida ante Varón diciendo que su papá, Diomedes Díaz, tenía un avión privado y que viajaba a Miami, Estados Unidos, pero cuando fue a la casa de él en Valledupar, ella se dio cuenta que la realidad era otra; no obstante, eso no fue relevante para ella y continuó su relación.





Varios meses después de su matrimonio, la entonces esposa de Martín Elías quedó embarazada de Martín Elías Jr. Pese a la juventud de la pareja, la noticia fue recibida con gran felicidad por todos.

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Ocho años después, el hijo de Diomedes Díaz y ‘Caya’ Varón decidieron separarse, aunque siempre mantuvieron una relación cordial por el bienestar de su hijo en común. De hecho, tuvieron una conversación horas antes de que él falleciera por su primogénito.

Ocho años después, el hijo de Diomedes Díaz y ‘Caya’ Varón decidieron separarse, aunque siempre mantuvieron una relación cordial por el bienestar de su hijo en común. De hecho, tuvieron una conversación horas antes de que él falleciera, en la que hablaron sobre su primogénito.

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Cuántos años tenía Martín Elías cuando se casó con Caya Varón

Martín Elías tenía 17 años cuando contrajo matrimonio con la mamá de su primer hijo, mientras que ella tenía 21 años. La diferencia de edad nunca fue evidente, aunque su juventud sí les costó el matrimonio, dijo Martín Elías Jr. en ‘Se Dice de Mí’.

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“Creo que también la inmadurez de no saber cómo poder arreglar problemas de una relación y creo que a partir de eso se dio la separación”, comentó Júnior en el programa.

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Pese al divorcio, Martín Elías siempre estuvo muy cerca de su hijo e, incluso, se encargó de que tuviera un vínculo fuerte con su hermana, que nació como fruto del segundo matrimonio del cantante, con Dayana Jaimes.