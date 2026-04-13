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Cuántos años tenía Martín Elías cuando se casó con Caya Varón: era menor de edad

Martín Elías, fallecido hijo de Diomedes Díaz, le escondió su verdadera edad a su primera esposa, y se casó cuando era menor de edad. Ella, en cambio, era mayor que él.

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Martín Elías le escondió su edad a su primera esposa y se casó siendo menor de edad

El cantante se enamoró de Claudia ‘Caya’ Varón en una discoteca de Bogotá, a la que él fue a hacer una presentación. A ella la invitó un amigo que tenían en común y ahí se vieron por primera vez.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Martín Elías le escondió su edad a su primera esposa